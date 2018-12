Thawadi har en diplomatisk innstilling til prosessen, men det var lite entusiasme å spore ved tanken på å dele mesterskapet med andre. Spesielt ikke Saudi-Arabia, som står i spissen for blokaden, og som nå møter fordømmelse og avsky fra verdenssamfunnet etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Når Thawadi og hans nestkommanderende Nasser al-Khater diskuterer undersøkelsene rundt muligheten for å utvide turneringen, ser de ut til kun å fokusere på problemene: Har de andre landene stadion, treningsanlegg, overnatting, planlegging og annet på plass? Hvordan vil økningen til 48 lag virke i Qatars nøye planlagt logistikk, som er basert på at alt skal skje i samme by? Infantino innrømte tidligere i november at sjansen for at turneringen ble utvidet «absolutt var liten», men det vil være en personlig fjær i hatten for ham dersom ytterligere 16 land blir involvert i mesterskapet. Derfor vil han foreløpig ikke gi slipp på muligheten.

Selve blokaden, og Qatars trassige tilnærming til den, sier i seg selv mye om sjeik Hamads ambisjoner for landet. I likhet med De forente arabiske emirater var Qatar et britisk protektorat før landet fikk sin uavhengighet i 1971. Qatar, en stripe av ørken og kystlinje omringet av Saudi-Arabia, ble i årevis dominert av sistnevnte, og ble behandlet nærmest som en provins. Hamads strategi for fremtiden til landet sitt, skal ha vært å fri Qatar fra dets underdanige rolle under Saudi-Arabia, og skape en tydelig identitet for Qatar både i regionen og på verdensbasis. Professor Marc Lync hos George Washington University, som har spesialisert seg på Midtøsten, oppsummerte Hamads strategiske visjon på følgende vis:

«Hvorfor være under Saudi-Arabias hæl dersom man ikke trenger å være det?»