I sitt forsøk på å bli republikanernes presidentkandidat i 2024 har Donald Trump (77) forsøkt å balansere på en knivsegg i abortspørsmålet.

Etter å ha utnevnt tre republikanske dommere til Høyesterett i løpet av sin presidentperiode, har han fått æren for å ha banet vei for opphevelsen av Roe v. Wade i fjor, en milepæl for den konservative politiske bevegelsen.

Kommer med advarsel

Avgjørelsen har imidlertid vist seg å være et tveegget sverd, ettersom motreaksjonene på opphevelsen av den føderale abortretten og de påfølgende restriksjonene i røde delstater har blitt sett på som en viktig årsak til at velgerne har forlatt republikanerne, skriver Newsweek.

Partiet underpresterte i fjorårets mellomvalg og tapte et sete i Senatet til Demokratene og vant Representantenes hus med knapp margin.

Abortrettigheter ble ofte nevnt av velgerne som en viktig faktor i deres beslutning om å forlate republikanerne. I flere delstaters spesialvalg om temaet har det også jevnt over gått i favør av å beskytte abortrettighetene, noe som har satt republikanerne på den tapende siden.

I et innlegg på sin egen sosiale medieplattform, Truth Social, oppfordrer Donald Trump republikanerne til å godta unntak for abort, og advarer om at ekstreme standpunkter i abortspørsmålet kan fortsette å koste dem valg i 2024.

I et nylig intervju kalte han Floridas nylige forbud mot seks ukers abort for «en forferdelig ting», noe som førte til reaksjoner fra enkelte konservative på internett.

«Må følge hjertet»

Lørdag gikk Trump nok en gang ut i sosiale medier og forsøkte å fremheve at han er mot abort, samtidig som han oppfordret republikanerne til å gjøre unntak for voldtekt og incest:

«Abortmotstandere hadde absolutt ingen status i abortspørsmålet før jeg kom, i 52 år ‘snakket’ alle, men fikk ikke til noe. JEG FIKK DET GJORT! Det ville ikke vært snakk om et seksukersforbud, eller noe annet, uten meg. Roe v. Wade tillot drap av en baby når som helst, inkludert 5., 6., 7., 8., 9. måned og til og med etter fødselen. De er derfor de RADIKALE, ikke oss, og nå, på grunn av vår seier i Høyesterett, har makten skiftet, og for første gang har de som kjemper for Pro Life-bevegelsen fått enorm makt i denne saken», skriver Trump.

Han fortsatte: «Før vår seier hadde de ingenting, og de vil ikke ha noe igjen hvis vi ikke vinner VALG. I likhet med Ronald Reagan tror jeg på de tre unntakene, voldtekt, incest og mors liv. Man må følge HJERTET, men uten unntakene blir det svært vanskelig å vinne valg. Seksukersforbudet mot abort, blant annet i likhet med hans kamp mot Social Security & MediCare, drepte DeSanctus-kampanjen!»

I en tidligere kommentar avviste Trumps representanter politiske reklamer fra en gruppe tilknyttet Floridas guvernør Ron DeSantis' kampanje som angrep den tidligere presidenten for han utsagn om abort.

«Ron DeSantis er i ferd med å miste grepet om virkeligheten fordi han vet at han faller som en stein og mislykkes grovt. Fra Iowa til New Hampshire til Nevada til South Carolina, jo flere som blir kjent med DeSantis, jo mer avskrekket blir de av personligheten hans - eller mangelen på den - fordi han ikke har vist noen tegn på at han kan slå Crooked Joe Biden», skrev Trumps talsmann Steven Cheung.