Volodymyr Zelenskyj ber Donald Trump avdekke fredsplanen sin: – Slutt å kaste bort tid

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer tidligere president Donald Trump til å offentliggjøre detaljene i en plan som den republikanske presidentkandidaten i 2024 hevder vil gjøre slutt på krigen i Ukraina «innen 24 timer».

Trump (77) har i flere intervjuer og på folkemøter skrytt av at hvis han blir valgt til president neste år, vil han lede fredsforhandlinger mellom Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin og få konflikten løst i løpet av én dag.

Den tidligere øverstkommanderende har imidlertid nektet å gi detaljer om hvordan han vil gå frem for å få slutt på den nesten 19 måneder lange krigen.

Vil ikke komme på tale

– Han kan offentliggjøre ideen sin nå, slutt å kaste bort tid, uten å miste folk, og si: «Min plan er å stoppe krigen og stoppe all denne tragedien og den russiske aggresjonen». Og, slik han ser det, hvordan han kan presse russerne ut av landet vårt. Ellers presenterer han ikke den globale ideen om fred, sier Zelenskyj.

Zelenskyj (45) påpeker at enhver fredsavtale som innebærer at Ukraina gir fra seg landområder til Russland , ikke vil komme på tale, skriver New York Post.

– Så hvis ideen er å ta en del av territoriet vårt og gi det til Putin, er det ikke en fredsplan, sa den ukrainske lederen.

Siden tidlig i år har Trump snakket om sin hemmelige plan for å avslutte krigen:

– Det kan forhandles i løpet av 24 timer, det må gjøres fra presidentens kontor, og du må få dem begge inn i et rom, og det er ting du kan si til hver av dem, som jeg ikke vil avsløre nå - som vil garantere at denne krigen vil ta slutt umiddelbart. De må gjøre det.

President i USA Donald Trump og president i Ukraina Volodymyr Zelenskyj under et møte i New York i 2019. Foto: Saul Loeb / AFP / NTB

«Stå sammen»

I mars sa den tidligere presidenten at forhandlingene mellom ham selv, Zelenskyj og Putin ville bli «enkle».

– Hvis det ikke er løst innen neste presidentinnsettelse, vil jeg ha løst det i løpet av 24 timer med Zelenskyj og Putin, og det er en veldig enkel forhandling som skal finne sted, men jeg vil ikke fortelle deg hva det er, for da kan jeg ikke bruke den forhandlingen, sa Trump, uten å antyde hva forhandlingsstrategien hans ville være.

Da han søndag ble spurt om avtalen ville tillate Putin å beholde landområdene han har okkupert i Ukraina, svarte Trump: «Nei, nei. Jeg vil lage en rettferdig avtale for alle. Nei, jeg ville gjort det rettferdig».

Zelenskyj holdt en forrykende tale i FN-bygningen på Manhattan tirsdag, der han oppfordret verdens ledere til å «stå sammen for å bekjempe aggressoren».

Han gikk på scenen noen timer etter at president Joe Biden hadde oppfordret til internasjonal enhet mot Russlands krig i sin tale til FNs generalforsamling.

Torsdag reiser den ukrainske presidenten til Washington, der han skal møte Biden (80) i Det hvite hus og leder i representantenes hus Kevin McCarthy og andre kongressledere, blant voksende republikanske skepsis til å sende flere milliarder dollar i bistand til Ukraina.