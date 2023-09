Fredag hevdet flere medier at det er feil og mangler i aksjelisten fra Erna Solberg. Listen inneholder kun informasjon om antall aksjer kjøpt og solgt i ulike selskaper og hvilken dato handlene skjedde. Det er ikke noe informasjon om aksjekurser, hvor mye handlene var verdt, eller klokkeslett for handlene.

I et intervju med VG forteller Marie Sneve Martinussen det er uheldig at den listen man har inneholder feil, og at vi blir stående igjen med ubesvarte spørsmål.

– Vi er i en alvorlig tillitskrise for demokratiet. Da mener jeg at Høyre og Høyres leder har ansvar for å legge alle kortene på bordet, sier Rødt-lederen.

Video: Erna Solberg snakket ut en uke etter aksje-skandalen

Gir ikke etter

Dette er Finnes-saken Fredag formiddag fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler. Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), sa Solberg under pressekonferansen. Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK. Totalt har Finnes hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden. Søndag ble det kjent at Erna Solberg fikk en liste fra avisen E24 med 22 aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort. Søndag avviste Statsministerens kontor (SMK) en ordning som Solberg foreslo fredag, og at hvis hun blir statsminister igjen, så skal SMK sikres fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer. Mandag kom det frem at Sindre Finnes hadde satset på børsnedgang, dagen før regjeringen Solberg varslet nye corona-innstramminger. Flere eksperter har gått ut og sagt at Erna Solberg umulig kan bli statsminister igjen om Solberg ikke skiller seg fra Finnes. Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken. Aksjekjøpene til Fines inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående habilitetssak. Tirsdag la Høyre frem sin tidslinje i Finnes-saken Kilder: NTB, NRK, ABC Nyheter med flere

Cato Husabø Fossen, Høyres pressesjef, har uttalt til både Dagbladet og DN at de ikke vil lage noen ny liste, selv om det er mangler i den de har lagt fram. Ifølge Fossen vil ikke mer komplett informasjon ha noen påvirkning i vurderingen av Solbergs habilitet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi vil derfor ikke ta initiativ fra Høyres side til noen ny sammenstilling og har hele tiden tatt høyde for, og informert om, at det kan være enkelte feil eller mangler i den som er gitt ut, sier Husabø Fossen ifølge NTB.

Torsdag sa Solberg i flere intervjuer at det var viktig å legge fram en komplett liste. Dette var grunnen til at det tok tid å lage den.

I et intervju med Dagbladet kaller Sneve Martinussen det mysterium at Høyre ikke vil bidra til at listen blir komplett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette henger ikke på greip. Det blir stadig flere hull i denne sveitserosten av en skandale. De fossror i alle retninger på en gang, sier hun.

Klar oppfordring

Tirsdag skal Stortingets kontrollkomité diskutere saken.

– Nøyaktig hvordan komiteen går fram i Solbergs sak, og hva vi kan be om å få tilgang på, vil komiteen diskutere og bli enige om i vårt møte på tirsdag, sier komitémedlem Grunde Almeland (V) til VG.

Han presiserer at han og Venstre hele tiden har hatt en klar oppfordring til Solberg om å være så åpen som mulig når det gjelder forhold som kan belyse hennes habilitetsbrudd.

– Solberg vil få mulighet til å legge alt på bordet både i en redegjørelse til kontrollkomiteen og i åpne høringer senere i høst, sier han.