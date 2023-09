Erna Solberg tar en selfie med regjeringen hun ledet i 2019. Solberg var statsminister for en borgerlig regjering vekselvis bestående av Høyre og Frp samt Venstre og KrF fra 2013 til 2020. Nå vil ingen av hennes tidligere regjeringspartnere svare på om de ser for seg at Solberg kan stå i spissen for en ny, borgerlig koalisjon ved stortingsvalget i 2025. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB