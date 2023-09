– Dette lukter ikke godt

– Krisehåndteringen og krisekommunikasjonen er i beste fall middelmådig. Jeg vet ikke hvem som har gitt Høyre råd. Partiet har jo gode kommunikasjonsfolk rundt seg, men disse er jo også sjakk matt dersom de ikke sitter med alle kortene.

Det sier dosent ved institutt for kommunikasjon og kultur ved BI, Tor Bang, til ABC Nyheter.

– Man skulle tro de visste bedre

Han har i likhet med nordmenn flest fulgt dramaet rundt tidligere statsminister Erna Solberg, hennes ektemann Sindre Finnes og Høyre.

Bang er ikke imponert over hvordan partiet har opptrådt i tiden etter avsløringen ble kjent.

– Dette er ikke godt nok håndtert i det hele tatt. Man skulle tro de visste bedre. Sånn som det er nå synes det som om de ikke har en ordentlig strategi for å møte slike kriser. Da blir det overveldende for en organisasjon og de som er en del av den.

– Her har ikke Høyre fulgt boka

Bang mener Høyre har brutt med hovedprinsippet i strategien for all krisekommunikasjon.

Tor Bang, dosent ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI. (Foto: BI)

– Her har ikke Høyre fulgt boka. Det kan virke som de har forsøkt å utsette det, og i stedet sluppet litt mer av sannheten etter hvert. Derfor er de blitt hengende på kroken. De burde lagt alle kort på bordet for å bli «clean». Da ville det ikke blitt en diskusjon om sannheten, noe som er helt avgjørende i slike saker. Nå overlater Høyre til publikum å finne sin egen sannhet.

– Hva mener du er årsaken til dette?

– Det er lett å sitte i en organisasjon når solen skinner i år etter år. Nå ser vi at partiet blir presset fra skanse til skanse. Transparansen er helt borte, og publikum vet ikke lenger hvor sannheten ligger.

– Både Solberg og Høyre sitter nå med svarteper

– Hvem har skylden for dette?

– Det vet vi heller ikke, men vi må peke på ekteparet Solberg-Finnes. Det er jo der det begynner. Ingen bryr seg lenger om Sindre, men både Solberg og Høyre sitter nå med svarteper. Da er vi tilbake til utgangspunktet. Hvis Finnes sitter sitter på kunnskap han ikke deler, så blir Høyre og Solberg sittende i bakevja. Hvis man ikke har en objektiv sannhet å forholde seg til, er det vanskelig å behandle en krise.

– Er det allerede for sent å rette opp skadene?

– Nei, det er aldri for seint, og det er fortsatt to år til neste valg. Men først må Høyre få oversikt over om alle kort er på bordet fra Sindre Finnes. Hvis det fortsatt er tvil om det, har de et problem.

Video: Erna Solberg: – Sindre har ikke vært ærlig med meg

– Dette lukter ikke godt

– Hvilket ansvar har Erna Solberg i denne saken?

– De de jo har delt frokost, middag og seng i alle år. Da er det vanskelig å tro at hun ikke har visst noe. Det blir litt som i Huitfeldt-saken. Er det mulig å ikke dele sånne hverdagsopplysninger, spesielt når tradingen har vært så omfattende. Det er vanskelig å tro at det ikke har vært et tema. Dette lukter ikke godt.

– Hvilket ansvar har Høyre?

– Her det mange ubesvarte spørsmål. Har de holdt tilbake opplysninger for å redde valget, kan de få ringvirkninger for troverdighet til partiet. Velgerne er den eneste kapitalen partiet har. Forsvinner den, har de ingenting igjen. Da har de ikke et parti lenger, så det står mye på spill.

– Hun var forbannet og gråt

– Har Erna Solberg gjort nok for å rydde opp i kaoset?

– Hva skal jeg si. Hun håndterte det emosjonelt, og det er bedre enn å sette seg på en høy hest. Hun var forbannet og gråt. Det var nok et forsøk på å imøtekomme publikums behov for kunnskap om hva som har skjedd, Men jeg tror at hun også må forsikre seg om at hun har fått alle opplysninger av ektemannen sin. Det ser ikke ut til at velgerne hennes eller det politiske Norge er så glad for dette. Hun har vært populær langt utenfor høyres rekker, og det kan hende at det blir vanskelig å beholde denne sympatien, oppsummerer Tor Bang.

ABC Nyheter har forsøkt å få en kommentar fra Høyre sentralt uten å lykkes.