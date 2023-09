Statsviter: – Erna har ikke løyet, men spørsmålet er om hun holdt tilbake

– Jeg har bedt Sindre lage en liste over aksjehandelene. Det tar selvfølgelig litt tid. Det er mye som skal gås gjennom når det er over ti år siden jeg startet som statsminister.

Det sa Høyre-leder Erna Solberg til NRKs Dagsrevyen fredag 8. september, få dager før kommunevalget etter E24s avsløringer om at ektemannen Sindre Finnes hadde kjøpt flere aksjer mens hun var statsminister.

Fredagen uken etter holdt hun en pressekonferanse der hun fortalte at det var nettopp denne dagen hun begynte å få bange anelser om omfanget av ektemannens aksjehandler.

Da ble det kjent at Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister i perioden 2013 til 2021. Solberg har sagt at ektemannens aksjehandel gjorde henne inhabil i flere saker som statsminister, og at aksjehandelen skjedde uten at hun visste om det.

Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller Statsministerens kontor (SMK).

Høyre på gyngende grunn

Svein Erik Tuastad er statsviter ved Universitetet i Stavanger. Foto: Privat

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, sier til ABC Nyheter at Solberg og Høyre er på noe «gyngende grunn» når det kommer til hvor viktig det var for dem å få alle kort på bordet før valget. Han sier at for ham er ikke fremstår som Solberg er spesielt bekymret i intervjuet hun holdt med NRK tre dager før valget.

– Hvis man hører på det hun sa den fredagen. Det var en bagatelliserende stil. Både smilet og «attituden» tilsa at «dette går fint», pytt, pytt.

– Stilen er dempende, men egentlig skal hun sitte på en uggen følelse, noe hun selv sa på pressekonferansen uken senere.

– Kunne hun ikke bare sagt det da? spør Tuastad. – Det ville opplyst saken og det ville vært sant.

– Hun løy ikke, men det vil bli stilt spørsmål ved om hun holdt tilbake, sier han og utdyper:

– Erna hadde ikke interesse av å vite mer før valget og det kleber ved saken.

Erna Solberg uttalte seg til NRK Dagsrevyen fredag 8. september om ektemannens aksjekjøp. Ifølge hennes egne ord var det samme dag som hun fikk «en uggen følelse» om mannens aksjekjøp. Foto: Skjermdump NRK

Høyre har tillitt til Erna

Flere aviskommentatorer har stilt spørsmål om Solbergs posisjon som statsministerenkandidat i valget om to år. Høyres sentralstyre møttes fredag, og beskjeden var tydelig: Unison tillit til Solberg som partiets leder.

– Vi har full tillit til Erna som partileder i Høyre. Som parti vurderer vi tilliten til våre valgte tillitsvalgte, og det er hun som er partileder i Høyre, sa nestleder Henrik Asheim til VG.

Økokrim-avklaring kan ta tid

Økokrim har varslet at det vil ta noen uker før de får vurdert om saken mot Solbergs ektemann, Sindre Finnes, skal etterforskes eller ikke. Det vil bety noen usikre uker for både ekteparet Solberg-Finnes og partiet Høyre.

– Høyre kan fint leve med denne usikkerheten. Taktikken deres nå er å spinne på at hun ikke visste noe og at alt er ektemannens skyld. Det kan godt hende de kommer seg gjennom dette, men Høyre må nok gjennom noen uker med mye dårlig vær, sier Svein Erik Tuastad til ABC Nyheter.

Skulle Økokrim lande på at de vil starte etterforskning av Finnes, så er det ikke gitt at Solberg må gi opp alle ambisjoner om å igjen innta statsministerboligen.

– Blir det en tiltale så er hun ferdig, men om det kun blir en etterforskning, så er jeg mer usikker. Det vil ha litt å si hvor lenge etterforskningen pågår. For Høyres del må saken være ferdig etterforsket innen ett års tid. Går vi inn i valgkampens siste fase og det fortsatt er uavklart, så vil det kunne være veldig uheldig.

– Høyre har et luksusproblem

– Bør Høyre begynne prosessen med å sondere for ny leder uavhengig av om det blir en sak?

– Saken er at Høyre har et luksusproblem, i motsetning til nesten alle andre partier i Norge. De har en gullrekke av politikere som er klare til å overta. Erna har en enorm autoritet og har gjort en historisk viktig og nesten unik jobb for Høyre. Men partiet har tre-fire av de fremste topp-politikerne i landet som alle ville kunne klart å overta.

Han peker på nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru. Samt svært populære Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup som gode kandidater til å fornye partiet.

– Det ville ikke bare kunne virke fornyende på Høyre, men også få Arbeiderpartiet til å fremstå mindre friskt og forynget.

Iføgle statsviter Svein Erik Tuastad er det fire potensielle kandidater til å ta over etter Erna Solberg som Høyre-leder og statsministerkandidat. Det er Henrik Asheim (øverst til venstre), Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup og Tina Bru. Foto: Montasje/NTB

Kan være tjent med tidlig avklaring

Ser man bort fra Erna personlig, så kan en tidlig avgang potensielt faktisk styrke Høyre, ifølge statsviteren.

– Et beste scenario for Høyre kan faktisk være at det kommer en tidlig avklaring der Solberg går av. Da har de god tid til å styre en prosess med å finne en ny leder frem til stortingsvalgkampen starter.

– I motsatt fall kan de ende opp med at de ikke blir ferdige med Finnes-saken og den får rulle og gå fremover. Om det om ett års tid fortsatt er diskusjon rundt dette, kan det bli veldig uryddig for partiet, sier Tuastad.