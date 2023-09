– Dette kan føre til Erna Solbergs avgang

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, mener saken er svært uheldig for Erna Solberg.

– Det er virkelig en stygg ripe i lakken for henne, minst. Hun rotet det til med en bursdag under coronaen som var brudd på reglene. Da tilga alle henne umiddelbart fordi hun har så stor personlig tillit. Nå endrer dette seg, sier han til ABC Nyheter.

På en pressekonferanse fredag offentliggjorde Solberg informasjon om aksjehandler ektemannen Sindre Finnes gjorde mens hun var statsminister. Oversikten viser at han gjennomførte omtrent 3600 handler i perioden.

– Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap. Det gjør vond for meg å være så hard mot Sindre som det jeg er i dag, sa Solberg.

Sindre Finnes beklager dypt.

– Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen. Jeg har ikke vært ærlig, verken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier han til E24.

– Argumentet er steindødt

Tuastad trekker frem habilitetssakene i regjeringen.

– Vi må ikke glemme at før denne saken, har Høyre mer enn antydet at det er Jonas Gahr Støre personlig som har hatt en for slapp kultur i sin regjering, i motsetning til hva Erna hadde. Dette argumentet er nå steindødt, understreker han.

– Er dette noe som potensielt kan føre til at Solberg kan måtte gå av som Høyre-leder?

– Det kan føre til hennes avgang fordi saken kan vise seg å være enda mer alvorlig enn den her. Man kunne tenke at det også ville svekke hennes motivasjon når det gjelder å fortsette, men der tenker jeg gjerne det er motsatt. At hun ikke ønsker å være en politiker som slutter med en skandale.

– Svært troverdig

Tuastad utelukker ikke at vi er på vei inn i en tillitskrise for politikerne med alle habilitetssakene de siste månedene.

– Hver skandalesak, og de har kommet på rekke og rad, svekker tilliten litt, men så går det jevnt og trutt oppover. Nå har det vært så mange saker over så lang tid, at det kan sette mer varige spor. Det er alvorlig.

Sindre Finnes sier han er svært lei seg for å ha satt kona Erna Solberg i denne situasjonen. Foto: NTB

– Solberg var tydelig preget under dette pressemøtet. Hva betyr det for inntrykket av Høyre-lederen, som jo tidligere ble omtalt som «Jern-Erna»?

– Det spiller ikke inn for inntrykket av hennes personlige egenskaper. Alle forstår at det koster personlig. Hun gjennomførte pressekonferansen på en svært god måte. At hun ble emosjonell, var svært troverdig. Det hadde nesten vært mye verre om hun ikke ble det.

Gjennom flere artikler i E24 den siste tiden er det blitt kjent at Finnes kjøpte og solgte aksjer i flere selskaper mens kona satt ved roret som statsminister. Det har utløst en debatt om Solberg kan ha opptrådt inhabilt i sin regjeringstid.

Solberg opplyser at Finnes har hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden.