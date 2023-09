Rødts medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, mener aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann er svært alvorlig.

– Det er også lite tillitvekkende at hun først kommer med dette etter valget, etter å ha gitt en helt annen versjon før valget, sier Aydar til NTB.

Hun reagerer også på at Solberg ikke kan utelukke at ektemannen har snappet opp noe om saker som regjeringen behandlet.

– Jeg opplever at Solberg fortsatt ikke legger alle kortene på bordet og vil oppfordre henne til å gjøre det umiddelbart.

Aydar ber i tillegg om et fullstendig forbud mot aksjehandler for regjeringsmedlemmer og deres ektefeller.

MDG: Vitner om en bekymringsfull ukultur

Aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann vitner om en ukultur i norsk politikk hvor man ikke tar egen maktposisjon på alvor, mener MDG.

– Dette en svært alvorlig sak og vitner en bekymringsfull ukultur som ser ut til å gjelde flere av de store partiene i norsk politikk. Dette blir nok en sak i rekken av skandaler som er med på å ødelegge tilliten til demokratiet vårt, sier MDG-nestleder Ingrid Liland.

Hun synes det virker som om en del politikere lever i ei boble og ikke tar sin egen maktposisjon og privilegium på alvor.

– Jeg tror ikke folk sitter og venter på en oppdatering av «politisk håndbok». Folk trenger å se at det politiske miljøet gjør en skikkelig gransking tilbake i tid og blant alle politikere, for å finne ut hvordan vi kan fornye demokratiet og bli kvitt den ukulturen vi nå ser tegn på.

Venstre: – Langt mer alvorlig

– Det er ingen tvil om at dette blir en viktig del av habilitetssakene i kontrollkomiteen utover høsten, sier Venstres Grunde Almeland, som er saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, til NTB.

Grunde Almeland (V) mener aksjekjøpene til Høyre-lederens ektemann burde kommer fram tidligere og varsler at det vil bli en viktig sak i kontrollkomiteen denne høsten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: NTB

Opplysningene burde kommet fram tidligere, understreker han.

– Ethvert brudd på habilitetsregelverket er i seg selv alvorlig. Reglene har vært tydelige. Men når det viser seg at de ikke har blitt fulgt skikkelig, er det kontrollkomiteens oppgave å sørge for at de følges framover, sier han videre.

Almeland sier det er klokt av Solberg å offentliggjøre ektemannens aksjekjøp, men påpeker at her må det ryddes opp for tillitens skyld.

SV vil ha full gjennomgang

Det bør settes i gang en full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller fra den forrige regjeringen, mener SVs Audun Lysbakken.

– Det som nå har blitt kjent, er dramatisk og uforståelig. Det er i særklasse viktig at en statsministers habilitet ikke kan trekkes i tvil, sier Lysbakken, som er SVs medlem i kontrollkomiteen.

Han mener det er uforståelig at de føringene Statsministerens kontor la for Sindre Finnes aksjehandel, ikke ble fulgt opp. Lysbakken mener det er behov for en kraftig innstramming når det gjelder i hvilken grad statsråder og deres familier kan eie og handle aksjer.

– Jeg vil ta opp i kontrollkomiteen om vi nå trenger en full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller i forrige regjering, og samtidig forsikre oss om at det samme blir gjort i den nåværende, sier den tidligere SV-lederen.

Sindre Finnes opplyste ikke om aksjehandlene sine til Erna Solberg da hun var statsminister og heller ikke i ettertid, opplyste Solberg på en pressekonferanse fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

Kontrollkomiteens leder: Inngår i kontrollsak

– Saken har flere likhetstrekk med saken til Anniken Huitfeldt, så det er naturlig at den inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående sak, sier komitéleder Peter Frølich (H) til NTB.

Fredag offentliggjorde Høyre listen over ektemannen til Solbergs aksjehandel. Den viser at Sindre Finnes gjorde 3600 aksjehandler i perioden mens kona satt som statsminister.

– Vi undersøker brudd på habilitetsreglene. Det har etter all sannsynlighet skjedd her, selv om Solberg har vært uvitende om forholdene, sier han.

Videre påpeker han at det allerede er avgjort at Solberg må møte i kontrollkomiteens høring.

– Kontrollkomiteen skal finne feil og stille regjeringer til ansvar for kritikkverdige forhold. Dette skal vi gjøre grundig, uavhengig av hvilken politisk farge man selv har, sier Frølich.

Frp: – Naturlig at Økokrim etterforsker

Hans Andreas Limi (Frp) mener det er naturlig at Økokrim etterforsker aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann.

– Dette fremstår som en alvorlig og trist sak som er egnet til å ytterligere svekke tilliten til norsk politikk, sier Frps Hans Andreas Limi til NTB.

Han sier også at aksjehandlene bør etterforskes.

– Vi synes det er helt naturlig at Økokrim etterforsker denne saken i tillegg til at kontrollkomiteen fortsetter sitt arbeid, sier Frp-nestlederen.

Limi påpeker at det har vært flere saker som kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– For å rette opp dette bør i alle fall folk se at slike saker etterforskes på en skikkelig måte, sier han.