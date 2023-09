Etter et skuffende kommune- og fylkestingsvalg for venstresiden i norsk politikk, er det flere som nå varsler oppvask.

Mímir Kristjánsson , stortingsrepresentant for Rødt, tar et oppgjør med venstresidens politikk, og sier han forstår hvorfor folk stemte som de gjorde.

Les mer om årets kommunevalg her!

Se video: Joe Biden-tale vekker reaksjoner

– Ikke politikk folk tror på

Tirsdag skrev Kristjánsson på X/Twitter at venstresiden må ta ansvar:

– Det finnes bare en grunn til at man taper valg, og det er at man ikke har politikk folk tror på. Venstresida har rast i dette valget, og det må venstresida ta ansvar for. Folk kan ikke bli fattigere når venstresida styrer Norge. Så enkelt er det faktisk.

De siste årene har matkøene vokst seg rekordstore. Alt har blitt dyrere og renta har steget kraftig. Misnøye med de som styrer landet er derfor ikke så rart, mener Kristjánsson

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har et venstreorientert storting og regjering, og det er umulig å se for seg at folk skal slutte opp om en slik regjering når de ikke greier å løse de problemene folk har, legger han til overfor Dagsavisen.

Frykter samme sak neste valg

Kristjánsson frykter nå at venstresiden vil få de samme problemene ved neste valg, om de ikke løser de problemene de har.

– Dette minner om en tid hvor Erna (Solberg) var statsminister, og folk ikke hadde de samme problemene som de har nå med høye renter og dyr strøm. Jeg skjønner at folk ønsker noe annet, selv om jeg ikke tror at Høyre-politikk er løsningen, sier han.

For å snu dette må regjeringen føre politikk som «monner», sier han.

Etter to år hvor det har blitt dyrere og dyrere å leve i Norge, ble særlig regjeringspartiene straffet hardt i årets kommune- og fylkestingsvalg. Også Kristjánssons Rødt fikk en liten nedgang fra valget for fire år siden.

Sosialistisk Venstreparti var det eneste partiet på venstresiden som opplevde fremgang. Men også den, som var på 0,8 prosentpoeng, kan kalles marginal.