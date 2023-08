Tidligere ordfører Rudy Giuliani en gang kjent over hele verden som «Amerikas Ordfører» – ble onsdag tvunget til å posere for et for et arrestasjonsbilde i saken der han anklages for å ha forsøkt å omgjøre resultatet av presidentvalget i delstaten Georgia i 2020.

Det dystre bildet av en lite smilende Giuliani ble offentliggjort av sheriffkontoret i Fulton County.

– De kommer til å ydmyke seg selv ved å ta et «mugshot» av meg, som om folk ikke vil kjenne meg igjen, sa den tidligere advokaten til Donald Trump idet han forlot leiligheten sin i New York for å overgi seg til myndighetene i Atlanta.

Giuliani (79) ble i forrige uke tiltalt i delstaten Georgia sammen med Trump (77) og 17 andre - deriblant tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows. Den tidligere borgermesteren overga seg onsdag og ble løslatt mot en kausjon på 150.000 dollar.

Mistet lisensen

Rudy Giuliani utenfor fengselet i Fulton County, onsdag 23. august 2023 i Atlanta. Foto: Brynn Anderson / AP Photo / NTB

I en antagelig ydmykende vending ble den tidligere statsadvokaten på Manhattan siktet av «Fulton County District Attorney» Fani Willis i henhold til Georgias «Racketeer Influenced and Corruption Organizations» (RICO)-lov, tilsvarende den føderale loven som Giuliani var banebrytende i å bruke for å få bukt med mafiaen i New York.

Giuliani – som er tiltalt for 13 forhold – hevder sin uskyld og kritiserer siktelsen, skriver New York Post.

– Leter du etter en aktor som har et bedre rulleblad enn meg de siste 100 årene, finner du ingen. Jeg vedder på at du ikke gjør det. Eller en borgermester, sier Giuliani.

Giuliani ble fratatt advokatlisensen i New York på grunn av sine «beviselig falske og villedende uttalelser» etter valget i 2020.

Mens vi venter på Trump

Trump planlegger å overgi seg i det samme fengselet i dag, og advokatene hans har gått med på en kausjon på 200.000 dollar.

De tiltalte har frist til fredag med å overgi seg og Willis har bedt om at saken går for retten 4. mars.

Da Trump ble tiltalt for fjerde gang, sa Patrick Labat, sheriff i Fulton County, at den tidligere presidenten ville bli behandlet som alle andre som er anklaget for en forbrytelse i Georgia, og at det ville bli tatt et såkalt «mugshot» av ham.

Trump står overfor tre andre tiltaler: En sak i New York der han anklages for å ha forfalsket forretningsdokumenter, en føderal sak i Florida der han anklages for å ha oppbevart mengder av konfidensielle nasjonale dokumenter i hjemmet sitt i Florida, og en sak i Washington DC der han anklages for å ha forsøkt å beholde makten etter valgnederlaget i 2020.

Trump hevder seg uskyldig i alle sakene og sier de er politisk motiverte.

– Jeg kjemper for rettferdighet, det har jeg gjort fra første stund jeg representerte Donald Trump, og som en mann som nå har bevist sin uskyld flere ganger, sier Giuliani.