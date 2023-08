Livlig republikansk debatt – uten hovedpersonen

Debatten i Milwaukee var den første muligheten kandidatene hadde til å møte hverandre ansikt til ansikt. Med både politiske ringrever og ferskere kandidater i ringen var det også en sjanse til å vise seg fram og vise velgerne hvor de står.

Den to timer lange debatten var innom en rekke temaer, blant annet klima, skole og økonomi.

– Vi trenger en regnskapsfører

På sistnevnte område benyttet Nikki Haley anledningen til å bli den første som ikke bare angrep president Joe Biden og demokratene. Hun gikk også etter kolleger og tidligere president Trump.

– Ron DeSantis, Tim Scott, Mike Pence, de stemte alle for å øke statsgjelden. Og Donald Trump økte den med 8.000 milliarder dollar, sa Haley, som var Trumps FN-ambassadør.

– Så si meg: Hvem er det egentlig som bruker for mye penger? Tiden er inne for å få en regnskapsfører i Det hvite hus, sa Haley, som har studert nettopp regnskapsføring.

Ron DeSantis – som er nummer to på meningsmålingene, men fortsatt langt bak Trump – var flere ganger innom koronarestriksjonene som hovedgrunnene til at USA sliter på flere områder. Han understreket at han «holdt Florida åpent» under pandemien.

– Som president vil jeg aldri la byråkratene i den dype staten stenge dere ned, lovet DeSantis.

Ung og offensiv

Mange hadde ventet at DeSantis, som altså ligger foran de andre på målingene, skulle blitt målet for flest angrep, men i stedet så det ut til at Vivek Ramaswamy var den mange valgte å gå etter.

Selv var han kanskje den som i størst grad fikk vist seg fram. 38-åringen, som inntil ganske nylig ikke var noen åpenbar kandidat, men som nå ligger på tredje plass på målingene, gikk høyt ut fra det første øyeblikket han fikk ordet.

– La oss gå rett på det alle hjemme spør seg om nå: Hvem søren er han tynne fyren med det rare navnet?

Chris Christie, som også stilte mot Trump i nominasjonskampen i 2016, anklaget Ramaswamy for å etterligne Barack Obama.

– Den siste som sto i en av disses debattene og spurte «hva gjør han tynne fyren med det rare navnet der», var Obama, og jeg er redd vi nå står overfor en amatør av samme slag.

Tidligere visepresident Mike Pence kalte Ramaswamy en nybegynner og advarte mot å velge noen uten erfaring.

– Jeg har fått nok av en fyr som står her oppe og høres ut som ChatGPT, lød stikket fra Christie, mens Haley satte strek for den krangelen:

– Dette er grunnen til at Margaret Thatcher sa at hvis du vil ha noen til å si noe, så spør en mann. Men om du vil ha noe gjort, spør en kvinne, lød det tørt fra den eneste kvinnelige kandidaten.

Vil støtte Trump

Det ble en stund hett mellom de to da Trump og hans juridiske problemer ble tema i debatten. Ramaswamy ville ha Pence til å love at han vil benåde Trump dersom han skulle bli dømt og Pence blir valgt.

– Jeg vet ikke hvorfor du går ut fra at Trump vil bli dømt for noen av disse forbrytelsene. Det er forskjellen på deg og meg. Jeg har benådet folk da jeg var guvernør. Det skjer normalt etter at noen er funnet skyldig og viser anger, fortsatt Pence og lovet og gi alle benådingssøknader en rettferdig vurdering.

Seks av de åtte debattantene lovet for øvrig at de vil stille seg bak Trump dersom han blir nominert – uansett hvor det går i rettssakene han står overfor.

Trump valgte sololøp

Publikum så – og ikke minst hørtes – også ut til å stille seg bak ekspresidenten. Chris Christie og Asa Hutchinson, som er blant de tydeligste Trump-kritikerne i feltet, ble buet da de ble introdusert.

Samtidig som de åtte kandidatene inntok podiet i Milwaukee, gikk Trump selv på luften i et intervju med Tucker Carlson, som ble publisert på X/Twitter.

Carlson jobbet tidligere for Fox News, som arrangerte den offisielle debatten, men fikk sparken i april. At Trump valgte Carlson i stedet for nattens debatt, ble av mange sett som et stikk både mot Fox og mot Det republikanske partiet, som var arrangør.

Trump brukte sin egen plattform Truth Social til å si at han har bedre ting å bruke tiden sin på, blant annet fordi velgerne vet godt hvor de har ham.

– Folk vet hvem jeg er og hvor vellykket presidentperioden min var. Jeg vil derfor ikke stille i debattene.