Tidligere president Donald Trump forventes å overgi seg i forbindelse med anklager knyttet til innblanding i 2020-valget til et beryktet fengsel i Georgia torsdag.

En lokal sheriff har lovet at Trump vil bli behandlet akkurat som alle andre som er anklaget for en forbrytelse i delstaten.

Hvis Trump blir behandlet som andre som er siktet for forbrytelser i Georgia, kan han vente seg en «ydmykende opplevelse» når han blir innsatt i det beryktede Fulton County-fengselet, sier en advokat som har saksøkt fengselet tre ganger på vegne av familier til menn som døde i varetekt der, skriver Business Insider.

Det er ikke avklart om det vil bli gjort spesielle tilpasninger for Trump når han melder seg.

Se arkivvideo: Trump dømt for seksuelt overgrep:

– Som alle andre

Sheriffer i Fulton County holder vakt utenfor Fulton County Jail i Atlanta, Georgia, 22. august 2023. Foto: Chandan Khanna / AFP / NTB

Advokat Michael Harper sier at inntaksområdet i Fulton County-fengselet er enormt, og at innsatte vanligvis prosesseres foran andre som også er under prosessering.

– Han kan forvente seg en ydmykende opplevelse, å bli ransaket, fotografert og ta fingeravtrykk sammen med andre mennesker, sier Harper

Hvis alt faktisk går som vanlig i fengselet, vil Trump være «omgitt av mennesker som er siktet for ‘hverdagskriminalitet’, som drap og voldtekt», sier Harper og legger til: «Dette er ikke et føderalt fengsel for de som er siktet for økonomisk kriminalitet».

Ifølge Harper blir personer som er siktet for forbrytelser, innsatt i Fulton County-fengselet døgnet rundt, og det kan ta flere timer før de blir behandlet.

– Hvis han behandles som alle andre innsatte når han kommer inn, vil han være der sammen med andre innsatte som behandles samtidig med ham. Det er et stort, åpent område. Det er ikke noe privat, forteller Harper.

Saksøkt

Et bilde av tiltalen, etter at en storjury i Georgia stemte for å tiltale tidligere president Donald Trump for flere forbrytelser i saken om forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020, er avbildet på Reuters' kontor i Washington, D.C., USA. 15. august 2023. Foto: Julio-Cesar Chavez / Reuters / NTB

I løpet av vanlig prosess i fengselet forflytter de innsatte seg fra stasjon til stasjon, der de blir kroppsvisitert, ført gjennom en kroppsskanner, gjennomgår en medisinsk undersøkelse, blir fotografert og får tatt fingeravtrykk, ifølge Harper.

– Det er absolutt ikke et sted han vil ønske å være - selvfølgelig er det ingen som ønsker å være der - men det er i hvert fall ikke et sted Donald Trump er vant til, sier Harper.

Harper har saksøkt Fulton County Jail tre ganger siden 2018, blant annet på vegne av familien til en 35 år gammel mann som døde i fjor i en skitten celle i fengselet. Thompsons familie sier at han ble «spist levende» av veggedyr.

Tiltalt

En storjury i Georgia tok i forrige uke ut tiltale mot Trump og 18 medtiltalte, deriblant den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani, på grunn av deres forsøk på å reversere Trumps tap i Georgia under presidentvalget i 2020.

Trump har kunngjort at han vil overgi seg til myndighetene i Georgia torsdag.

Han ble innvilget en kausjon på 200.000 dollar i forkant av fremstillingen i delstaten.

Før Trump ble tiltalt for fjerde gang, sa Patrick Labat, sheriff i Fulton County, at den tidligere presidenten ville bli behandlet som alle andre som er anklaget for en forbrytelse i Georgia, og at det ville bli tatt et såkalt «mugshot» av ham.