De ser heller ikke ut til å ha overbevist Putin om at den afrikanske fredsplanen har noe for seg.

Lørdag kveld holdt Putin en pressekonferanse der han sa at Russlands beslutning om ikke å fornye kornavtalen har ført til en prisstigning på korn som gagner russiske selskaper. Han la til at Russland vil dele noen av disse ekstra inntektene med fattige land, men uten å opplyse om hva det innebærer.

Gratis korn

Under det to dager lange toppmøtet i St. Petersburg lovet Putin å sende tonnevis av gratis korn til seks afrikanske land. Den afrikanske union (AU) reagerte imidlertid med å si at en slik ordning burde komme alle afrikanske land til gode.

Putins løfte går ut på at Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Eritrea og Den sentralafrikanske republikk skal få mellom 25.000 og 50.000 tonn gratis korn de neste tre til fire månedene.

Det er imidlertid langt mindre enn de 725.000 tonnene korn som FNs matvareprogram har sendt til fattige land, deriblant afrikanske, som følge av kornavtalen mellom Ukraina og Russland.

Den sikret at Ukraina kunne eksportere korn via Svartehavet uten at skipene risikerte å bli angrepet av Russland. Etter at avtalen utløp i forrige uke uten at Russland ville fornye den, har både ukrainske havner og kornlagre blitt utsatt for russiske angrep.

This pool image distributed by Sputnik agency shows Russian President Vladimir Putin speaking during a joint media statement with Comoros President and the Chairperson of the African Union at the second Russia-Africa summit in Saint Petersburg on July 28, 2023. (Photo by Pavel BEDNYAKOV / POOL / AFP)

– Trygler ikke om gaver



Egypt og Sør-Afrika var blant landene som var mest direkte i sine krav om at kornavtalen må fornyes.

– Vi vil at svartehavsinitiativet blir iverksatt og at Svartehavet åpnes, sa Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa. – Vi er ikke her for å trygle om gaver, la han til.

Putin lovet også å se på afrikanske lederes fredsforslag, slik de ba om, men uten at responsen var overbevisende.

– Hvorfor ber dere oss om å slutte å skyte? Vi kan ikke slutte å skyte når vi blir angrepet, sa han.

Splittet i synet på Ukraina

Afrikanske land er den blokken i FN med flest stemmer. Men kontinentet har vært mer splittet enn noen annen region når det gjelder Ukraina-resolusjonene i FNs hovedforsamling, der Russlands krigføring i Ukraina er blitt kritisert.

De afrikanske delegasjonene i St. Petersburg besøkte også våpenutstillinger, en påminnelse om at Russland er den viktigste våpenleverandøren på det afrikanske kontinentet.

Færre enn 20 av Afrikas 54 statsoverhoder og regjeringssjefer var til stede på toppmøtet. Mange land valgte i stedet å sende representanter med lavere rang, noe Russland hevder skyldes vestlig press.

Under et tilsvarende toppmøte i Sotsji i 2019 deltok 43 statsoverhoder og regjeringssjefer.