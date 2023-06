De som tar til motmæle mot Putins brutale krig, risikerer normalt strenge fengselsstraffer.

Ved hjelp av diktatoriske og svært udemokratiske lover har Kreml-regimet gjort det nærmest umulig å snakke fritt om krigens gru. Bare det å holde oppe et blankt ark kan sende deg i fengsel av Putins opprørspoliti.

Derfor vekker det oppsikt når en av Putins nærmeste allierte på hjemmebane, den kjente TV-profilen Margarita Simonyan, kommer med alternative tanker om storkrigen mellom Europas to største land.

– Bør avslutte krigen



– Russland bør prøve å holde folkeavstemninger i alle omstridte territorier i Ukraina for å avslutte krigen, sa Simonyan på TV-kanalen Russland 1. Her var hun gjest hos den kontroversielle programlederen Vladimir Solovjov, som gjentatte ganger har tatt til orde for grove trusler mot vestlige land.

Uttalelsen er oversatt og gjengitt av det uavhengige russiske nettstedet Meduza , skriver blant andre Daily Beast.

Hennes ønske om å innstille krigshandlingene uttalelser ble fremsatt for å unngå at Ukraina angriper dypere inne i Russland.

Margarita Simonyan er ingen hvem som helst. Av amerikanske myndigheter blir hun omtalt slik:

USA: «Hun er flink til å servere løgner som sannheter – og med et smil»

«Simonyan er en av Russlands president Vladimir Putins hovedansikt utad for propaganda og desinformasjon, både internasjonalt og i Russland. Hun er flink til å servere løgner som sannheter – og med et smil», skriver det amerikanske utenriksdepartementet.

Hun skal ha startet sin karriere i Kreml-finansierte og kontrollerte medier i 2001 som journalist for All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK).

– De vil gå lenger, Gud forby

Fire år senere ble hun sjefredaktør for Russlands første statsfinansierte engelskspråklige mediekanal, RT, tidligere kjent som Russia Today.

Ifølge Meduza skal Margarita Simonyan være opprørt og skremt av angrepene inne på russisk jord, spesielt i grensebyen Belgorod.

– De væpnede styrker i Ukraina vil sende langdistansemissiler og kampfly. De vil påføre oss alle slag, på våre territorier. De vil gå lenger, Gud forby, advarer Simonyan på russisk TV.

– Det er oppsiktsvekkende

Kritiske røster på russiske Telegram omtaler hennes uttalelser som et svik mot Russlands interesser, og som renspikket «nederlagspropaganda».

VG har snakket med Russland-ekspert og forfatter Stig Fredrikson om de nye uttalelsene fra en av Russlands fremste propagandister.

– Det er oppsiktsvekkende, men jeg vil ikke legge altfor stor vekt på det hun sier. Simonyan er viktig for propagandaen, men hun er ikke viktig i politikken. Jeg vet ikke hvorfor hun sa det, men jeg synes ikke vi skal tillegge det for stor betydning, sier eksperten. Han tviler på at utspillet er klarert med eller kommer fra den politiske ledelsen i Kreml.

– Folk er ganske lei av propaganda

Maxim Alyukov, postdoktor ved King's Russia Institute i London, forsker på Kreml-propaganda. Han mener russerne er i ferd med å bli trøtte av medienes ensidige dekning.

– Folk er ganske lei av propaganda, og Kreml-meldinger på TV er mindre populært, sier Alyukov til Newsweek.

Seer-tallene for de statskontrollerte TV-mediene skal ha vært på sitt høyeste da krigen startet i februar 2022. Det samme skjedde da Putin annonserte mobilisering i september, men deretter har interessen avtatt.

– På hvilke av disse punktene har vi oppnådd resultater så langt? Ingen av dem

Konstantin Zatulin, første nestleder for komiteen for samveldet av uavhengige staters (CIS) i den russiske statsdumaen, er blant de få som har våget å stille spørsmål ved det Putin fortsatt omtaler som en «spesialoperasjon».

– Hva var våre mål, offisielt erklært i begynnelsen av den militære operasjonen? Dere husker alle ord som denazifisering, demilitarisering, nøytralitet i Ukraina og beskyttelse av innbyggerne i Donetsk og Luhansk folkerepublikkene. På hvilke av disse punktene har vi oppnådd resultater så langt? Ingen av dem. Dessuten har noen av målene sluttet å gi mening, skriver Zatulin, ifølge Ukrainska Pravda.

Ville vært glad dersom Ukraina ikke eksisterte

Han mener det er nødvendig å avskjære Ukraina fra havet og fjerne trusselen for Krim, Kaukasus og andre områder av russisk interesse.

– Russland kan ikke stoppe krigen. Hvis vi stanser ilden nå, vil det være nederlag for ideen, planen som var der helt i begynnelsen, skriver Zatulin. Han legger ikke skjul på at han ville være glad dersom Ukraina ikke eksisterte, men tilføyer at hvis Russland vil at Ukraina skal være på deres side, så kan man ikke fortsette å si at Ukraina og ukrainere ikke eksisterer.

Zatulin mener det er urealistisk å tro at den ukrainske staten vil falle raskt sammen, eller at Russland vil vinne krigen uten store tap.

