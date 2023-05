Kan ende med at Putin blir styrtet

I spissen for den nye koalisjonen, som fremstår som en trussel mot Putins sittende regime, står ultranasjonalisten og militærbloggeren Igor Girkin.

Les alt om krigen i Ukraina her

Sammen med to markante politiske aktivister, Pavel Gubarev og Vladimir Kucherenko, også kjent som Maxim Kalashnikov, har Girkin etablert «Sinte patrioter», skriver Newsweek.

Et militært nederlag kan føre til et pro-vestlig kupp

Girkin har flere ganger advart om at det en gang så mektige Russland trolig står overfor et militært nederlag i Ukraina. Det er derfor han nå mobiliserer krefter som er villige til å utfordre Kreml-regimet, som han mener har mislyktes totalt under det militære felttoget mot nabolandet.

«Sinte patrioter» består av nasjonalister, militæranalytikere og politikere som er grundig lei av hvordan den russiske hæren opererer under Putins «spesialoperasjon». Gruppen frykter at et militært nederlag kan føre til et pro-vestlig kupp og en russisk borgerkrig.

Mener den russiske ledelsen har sviktet



Igor Girkin, også kjent som Igor Strelkov, er en tidligere pro-russisk militærkommandant for separatistene i Donbas. Nå står han i spissen for opposisjonsbevegelsen «Sinte patrioter». Bildet er datert 12. mai 2023, og er det nyeste offisielle bildet av den tidligere FSB-offiseren. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Derfor går de nå høyt på banen for å motivere deler av den russiske befolkningen som mener de militære og politiske lederne har sviktet.

Den nye alliansen kan bli oppfattet som en farlig trussel mot Putin og hans lederskap, men det har ennå ikke kommet offisielle reaksjoner på nyheten om «Sinte patrioter».

Girkin, også kjent som Igor Strelkov, er en fremtredende russisk nasjonalist og tidligere FSB-offiser. Han var sentral under krigen i Donbas-regionen i Ukraina i 2014 da krigen mot Ukraina formelt startet. Under den snart 15 måneder lange krigen har han gjentatt sin krasse kritikk mot manglende russisk fremgang.

ISW: Vil etablere avdelinger i hele Russland



Ifølge tenketanken Institute for the study of war (ISW) planlegger «Sinte patrioter» å etablere et nettverk av regionale avdelinger i hele Russland.

Samtidig oppfordrer Girkin politikere, opinionsledere og ledere for russiske organisasjoner om å slutte seg til organisasjonen.

I juni er det planlagt en pressekonferanse i Moskva. Øverst på agendaen står: «Hvordan Russland kan vinne krigen i Ukraina». Ifølge ISW er Girkins mål å øke sin innflytelse og ta opp kampen mot det politiske lederskapet Kreml.

Kan ende med at Putin blir styrtet



Det samme har Wagner Gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, uttalt. Han har varslet at han har ambisjoner om å klatre helt til topps i det russiske hierarkiet og stille som presidentkandidat. Den siste tiden har han kommet med svært giftig kritikk mot den russiske forsvarsledelsen. Han regnes fortsatt som en nær Putin-alliert.

Gruppen «Sinte patrioter» mener at en russisk borgerkrig er et reelt scenario dersom Russland taper krigen. Ifølge Girkin vil den naturlige konsekvensen da være at opposisjonskrefter i Russland vil gjennomføre et politisk og militært kupp, som til slutt ender med at Vladimir Putin blir styrtet.

Video: Russisk soldat overga seg til ukrainsk drone