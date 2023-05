Tidligere denne måneden ble det kjent at regjeringen, ved kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), ønsker å blokkere nettsidene til utenlandske spillselskaper som retter seg mot det norske markedet.

Forslaget vil bli lagt fram for Stortinget til høsten og kommer trolig til å gjelde fra 1. januar 2024, skriver E24.

Frp reagerer sterkt på forslaget.

– Det kulturministeren driver med er sensur av internett, sier stortingsrepresentant for Frp, Himanshu Gulati til ABC Nyheter.

Sammenligner tiltaket med kinesiske og russiske virkemidler

Regjeringen vil innføre det som på fagspråket heter DNS-blokkering.

Fra før av brukes denne typen blokkering for å hindre nordmenn i å besøke nettsider med overgreps innhold av barn, og for å beskytte opphavsretten ved å blokkere sider hvor man ulovlig kan laste ned innhold, som for eksempel The Pirate Bay.

Felles for begge er at det er ulovlig. Det er derimot ikke ulovlig for nordmenn å spille på nettsidene til utenlandske spillselskaper.

Derfor reagerer Gulati kraftig på forslaget, og sammenligner regjeringen med Kina og Russland:

– Regjeringen sensurerer internett med virkemidler som land som Russland og Kina bruker overfor sine innbyggere, og det gjør de på nettsider som drives av spillselskaper som det norske fellesskapet til og med er medeiere i gjennom oljefondet, sier Gulati.

Vil verne om Norsk Tipping og sårbare spilleavhengige

Gulati kritiserer også Trettebergstuen direkte:

– For en kulturminister burde prinsipper om ytringsfrihet og kampen mot sensur av ting man ikke liker stå vesentlig høyere enn sensur av internett for å forsvare et statlig spillmonopol som er blitt avskaffet i nesten samtlige andre europeiske land.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil beskytte sårbare spilleavhengige. Foto: Terje Pedersen / NTB

Blokkeringen innføres blant annet etter et ønske om å verne posisjonen til Norsk Tipping i Norge, men også for å verne om sårbare nordmenn med spilleproblemer, sier Trettebergstuen.

– Mens Gulati viser omsorg for utenlandske spillselskaper, ligger min sympati hos nordmenn som risikerer å spille seg fra gård og grunn. Spilleproblemer er alvorlig både for den som spiller, og for alle de rundt, sier hun til ABC Nyheter.

– Det viktigste i norsk pengespillpolitikk er å gjøre det vi kan for å hindre spillavhengighet, og sikre ansvarlige og trygge spill. Det vi nå gjør er å begrense at børsnoterte pengespillselskaper uten tillatelse kan tilby kommersielle spilltjenester til nordmenn. Når vi vet hvilke skadevirkninger dette har for tusenvis av spilleavhengige, er det vanskelig for meg å se hvordan dette vil være å gripe for hardt til, legger hun til.

Ikke alle vil bli blokkert

Fra før av er det ulovlig for utenlandske spillselskap å operere i Norge. For eksempel er det forbud mot TV-reklame på norskeide kanaler.

Et annet tiltak er betalingsformidlingsforbudet, som vil si at norske banker og andre som har betalingstjenester skal stoppe pengeoverføringer til og fra spillselskapene. Dette gjelder både innsatsen spillere setter inn og gevinster til spillernes bankkontoer.

Det er ikke snakk om å blokkere all verdens nettsider som tilbyr pengespill. De som vil bli rammet, er de som retter deler av sin markedsføring direkte mot norske kunder, noe som er ulovlig.

Et viktig kriterium vil for eksempel være om selskapet har nettsider på norsk. Dermed er Unibet, Betsson og Come On spillselskaper som befinner seg i «faresonen». Noen av disse selskapene har allerede fjernet norskspråklige sider, skriver E24.

Frp og Høyre vil stemme nei

DNS-blokkering er heller ikke et nytt forslag. Tiltaket ble opprinnelig foreslått i 2018 av Trettebergstuen og resten av Arbeiderpartiet, sammen med Senterpartiet, SV og KrF.

Det ble liggende hos regjeringen Solberg i tre år, til tidligere kulturminister Abid Raja (V) la det frem kort tid før valget i 2021. Dette følger Trettebergstuen nå videre.

Da forslaget var ute på høring i 2021 møtte det mye motstand fra spillselskapene. I tillegg ble det satt spørsmålstegn ved om hvorvidt det var tatt nok høyde for personvernet.

Ifølge Trettebergstuen er forslaget nå i tråd med innspillene fra Datatilsynet angående personvern.

Når forslaget kommer opp i Stortinget til høsten vil både Frp og Høyre stemme nei.

– Blokkering er lite effektiv, fordi den lett kan omgås ved hjelp av relativt ukompliserte metoder, mener Høyre-representanten Turid Kristensen til E24.

Dette tok også Ytringsfrihetskommisjonen opp i rapporten fra 2022:

«Med årene er det blitt forholdsvis enkelt for brukerne å omgå DNS-blokkering. Virkemiddelet regnes nå mer som et informasjonstiltak eller en ‘fartshump’».

Se video: Slagrammet senator hetses