Listhaug viste til at spørsmålet er avklart ved to tidligere folkeavstemninger. Hun rettet uttalelsen direkte til Frps tidligere regjeringspartner:

– Og nei, Høyre: Det er ikke noe behov for en ny EU-debatt i Norge. Det er behov for at norske politikere løser problemene til folk, sa Listhaug.

«Sosialistisk næringspolitikk»

Listhaug anklaget også Høyre for å være bitt av «subsidiebasillen». Frp-lederen mener klimapolitikken brukes som skalkeskjul for å drive en sosialistisk næringspolitikk.

– I dag er statskapitalismen tilbake i ny drakt.

– Her øses det ut penger til batterifabrikker, elektrifisering av oljeplattformer med strøm fra land, karbonfangst og lagring og til storstilt subsidiering av ulønnsom havvind for å nevne noe. Ordet klima utløser sugerør i statskassen, sa Listhaug i talen til landsmøtet.

Vil ha Røkke hjem igjen

Hun sendte også spark i retning Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Kirsti Bergstø.

– Vedum, du er grunnrenteskattens far og norske bedrifters aller største fiende – i det som er den mest næringsfiendtlige regjeringen som Norge noensinne har hatt, sa Listhaug.

Hun lovet å «gjenreise Norge som et attraktivt land for å skape arbeidsplasser og verdier» dersom Frp vinner valget i 2025.

– Til Kirsti Bergstø vil jeg si: Jeg håper at Frp på sikt kan bidra til at Kjell Inge Røkke og de andre som har skatteflyktet landet kommer tilbake. Den janteloven, misunnelseskulturen og uthenging av verdiskapere som sysselsetter tusenvis av nordmenn som du og venstresiden står for, kan ryke og reise.

Fyller 50 år

I talen trakk Listhaug linjene tilbake til 1973, da Anders Lange stiftet partiet som i dag heter Fremskrittspartiet. Også den gang opplevde Norge både prisstigning og global energikrise, poengterte Frp-lederen.

Hun trakk fram kampen for frihet som en hovedsak for Frp fremover.

– I Frp kommer vi ikke til å gi oss: Drivstoffavgiftene skal ned, matmomsen skal ned og strømprisene det samme.

– Vi skal kjempe hver dag for å øke friheten ved å redusere skatter, avgifter og offentlige inngrep, sa Listhaug til applaus fra salen.

Også familier skal få mer frihet, lovet Frp-lederen, som ba kommunepolitikere kjempe for rullerende barnehageopptak og de private barnehagene.

– Skal vi få opp fødselstallene må vi ha mer frihet for familiene, ikke mindre. Når Frp vinner valget, vil vi skrote tredelingen av fødselspermisjonen. Permisjonen skal fordeles av familien, ikke politikere, sa Listhaug.

Eldreomsorg blir hovedsak

Frp-lederen, som selv er trebarnsmor, ropte også varsku om vold i skolen.

– Tryggheten må tilbake i norske klasserom: Trygghet mot vold og trusler, frihet fra mobbing. Det er på tide å stramme inn regelverket, gi lærerne myndigheten i klasserommet tilbake. La det få konsekvenser for de som ødelegger for andre, sa Listhaug.

Hun utpekte eldreomsorg som en hovedsak for Frp til høstens kommunevalg.

– Vi skal kjempe for statlig finansiert omsorg i 2025 og få slutt på at bostedsadresse avgjør hvilket tilbud du får. Men inntil da må dere gjøre jobben i kommunene, sa Listhaug til landsmøtesalen.