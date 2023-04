– Dette er en enorm privilegieskandale

SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Audun Lysbakken, reagerer kraftig på de nye avsløringene i Riksrevisjonens nye rapport om Stortinget:

– Stortingsrepresentanter skal ikke ha større ytelser enn de har krav på, og den enkleste måten å sikre dette på er at de folkevalgte så ofte som mulig er underlagt samme regelverk som folk flest. Derfor går SV inn for å avskaffe etterlønnsordningen, skriver Lysbakken i en mail til ABC Nyheter.

– Det er avdekket systemfeil, og det må føre til at systemene endres, sier han.

Lysbakken mener Riksrevisjonen har gjort et godt og svært viktig arbeid.

– Det er et nødvendig skritt for å gjenreise tilliten til Stortinget. Det er alvorlig at det fremmes sterk kritikk mot Stortinget. Nå må oppryddingen fullføres, og den oppgaven går vi nå løs på, lover Lysbakken.

Frp: – Det bør generelt stilles høye krav til politikere

Hans Andreas Limi, Frps finanspolitiske talsperson på Stortinget Foto: Terje Pedersen / NTB

Frp forventer at Stortinget umiddelbart rydder opp i kaoset.

– Vi mener det er en selvfølge at alle politikere rydder opp i sine saker. Det er vanskelig å kommentere på hvem som burde skjønt at noe var galt og ikke da det her er snakk om mange forskjellige typer saker. Men det bør generelt stilles høye krav til politikere når det kommer til bruk av ordninger og anvendelse av lovverk. Per nå mener vi saken er godt belyst av Riksrevisjonen og at den gir et godt grunnlag for å rydde opp, skriver Hans Andreas Limi, Frps finanspolitiske talsperson, til ABC Nyheter.

– Vi har hatt en politikerklasse som har tatt for seg av privilegier vanlige folk bare kan drømme om

I Rødt er også reaksjonene sterke.

– Folkevalgte skal ikke rykke fra folk som har valgt oss. Derfor går Rødt inn for å avvikle den gullkantede etterlønningsordningen. Vi må avskaffe særfordeler og vi må hindre dette misbruket, gjennom et strammere regelverk, maksimal åpenhet og bedre kontroll, sier Seher Aydar, Rødts medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, til ABC Nyheter.

Han krever at Stortinget nå må rydde opp i eget hus.

– Riksrevisjonens kritikk viser at vi har hatt en politikerklasse som har tatt for seg av privilegier vanlige folk bare kan drømme om og tatt seg til rette. Nå må det bli slutt på frynsegodefesten. Nå er det på overtid at Stortinget rydder i eget hus. Det trengs en storrengjøring, en grundig opprydning og nødvendige systemendringer, for å sikre den troverdigheten og tilliten Stortinget som institusjon trenger, oppfordrer Seher Aydar.

Seher Aydar, Rødts medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB

– Dette er en enorm privilegieskandale

Han viser til at en tredjedel av de som har fått etterlønn eller fratredelsesytelser har fått mer enn de har rett på.

– Dette er en enorm privilegieskandale. Rødt stiller seg bak anbefalingen fra Riksrevisjonens medlem Arve Lønnum, som ber Stortinget vurdere om det er hensiktsmessig å ha egne ordninger for avgåtte representanter, som etterlønn, oppsummerer Seher Aydar.

Han mener det er forbløffende at Riksrevisjonen nå påpeker at Stortingets systematiske etterkontroll av reiserefusjoner ikke ble fulgt opp i 2021 og 2022, etter to alvorlige bedragerisaker.

– En åpenhetsreform er helt nødvendig for å gjenoppbygge tilliten og hindre misbruk.