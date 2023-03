Fra USA har det kommet litt ulike signaler om hvilke ambisjoner og forventninger Ukraina bør ha om krigens utfall.

USA, som er den klart største militære bidragsyteren, har pumpet inn avanserte våpensystem i håp om at de ukrainske styrkene skal bite fra seg, noe de også har gjort mot Russlands tallmessig overlegne væpnede styrker.

Men Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål om å gjenvinne alt tapt territorium, har de færreste tro på, heller ikke Biden-administrasjonen. Derimot er det sannsynlig at russerne vil bli kastet ut av enkelte okkuperte områder, trolig allerede i løpet av de neste månedene.

Våpenhvile nå vil kun tjene Putin



Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg tror det kommer til å være territorium i Ukraina som ukrainerne er fast bestemt på å kjempe for på bakken. Og det kan være territorium som de bestemmer seg for at de må prøve å erobre på andre måter, sier USAs utenriksminister Antony Blinken, ifølge AFP.

Blinken har gjentatte ganger uttalt at krigen må avsluttes med diplomati, men han har samtidig gjort det klart at tiden ikke er inne for å forhandle med Russland nå. En våpenhvile blir ansett å bare tjene Putins interesser så han kan omgruppere og hvile troppene, og deretter forberede nye brutale angrep.

– Da ber vi om at verden får det vondt

Den republikanske representanten Chris Stewart stilte Blinken spørsmål i Kongresssen om hvorvidt USA støtter Zelenskyjs ønske om å ta tilbake Krim.

– Min store frykt er at Krim ikke erkjennes som annerledes enn den østlige Donbas-regionen. Hvis vår forpliktelse og avtale med Zelenskyj er at vi vil støtte ham uansett hva han ønsker å oppnå, inkludert ingen russisk tilstedeværelse på Krim, da ber vi om at verden får det vondt, sa Stewart, skriver Kyiv Independent.

– En blanding av diplomatiske og militære virkemidler

USAs utenriksminister Antony Blinken.

Blinken svarte at Ukraina selv må avgjøre hvordan de vil at fremtiden deres skal være i forhold til suverenitet, den territorielle integriteten og landets uavhengighet.

– Ukraina vil sannsynligvis gjenvinne territorium gjennom en blanding av diplomatiske og militære virkemidler. Det vi ikke ønsker, av hensyn til alles interesser, er å få dette avgjort på et sted og på en måte som inviterer russerne til å omgruppere, bevæpne og deretter angripe på nytt, advarer USAs utenriksminister.

Eks-general tror Krim kan befris i sommer

Den pensjonerte amerikanske generalen Ben Hodges, som var øverstkommanderende for de amerikanske troppene i Europa, har tidligere uttalt til Ukrinform at Ukraina har en realistisk sjanse til å befri Krimhalvøya mot slutten av sommeren dersom de får langdistanseraketter.

Det vil avhenge av en massiv ukrainsk motoffensiv med bruk av vestlige våpen.

