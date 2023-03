Russisk soldat innrømte drap på sivilist – dømt for å spre «falske nyheter»

En russisk soldat er i Russland dømt for å ha brutt en lov knyttet til «falske nyheter». Soldaten har tidligere innrømmet å ha drept en sivilist i Ukraina, men det er altså innrømmelsen av drapet soldaten er dømt for, ikke selve drapet.

Det skriver Insider som siterer Siberia.Realities, som tilknyttet Radio Free Europe.

Soldaten ved navn Daniil Frolkin lot seg i august intervjue av det uavhengige russiske nettstedet Important Stories. Under intervjuet sa Frolkin at han hadde drept en ukrainsk sivilist i landsbyen Andriivka, vest for Kyiv.

Andriivka var under russisk kontroll mellom slutten av februar og april i fjor. Minst 40 sivile ble drept i bygda, har BBC tidligere skrevet.

– Tilstår alle forbrytelsene jeg har begått

Da intervjuet med Frolkin fant sted hadde Ukrainske myndigheter gått ut med at soldaten hadde status som mistenkt for drap på sivile.

Frolkin nektet først for å ha drept det Important Stories opplyser trolig var en 47 år gammel ukrainsk mann, men så snudde han.

– Jeg, tjenestemann ved militær enhet nr. 51460, Daniil Frolkin, tilstår alle forbrytelsene jeg har begått i Andriivka, å skyte sivile, rane sivile, beslaglegge telefonene deres og det faktum at kommandørene våre gir faen i våre soldater, infanteriet som kjemper i frontlinjen, sa Frolkin til Important Stories, ifølge Insider.

Deretter beskrev Frolkin hvordan han ba den ukrainske mannen om å gå ned på kne før han skjøt ham i hodet.

Et russisk lovbrudd

Som følge av Frolkins uttalelser ble han i desember siktet og etter hvert tiltalt av russiske myndigheter. Deretter ble han stilt for retten i Russland. Drap var ikke et av tiltalepunktene, det var derimot spredning av «falske nyheter».

Ifølge Siberia.Realities ble dommen mot Frolkin avsagt denne uken. Han ble dømt til fem års betinget fengsel og får ikke jobbe i offentlig sektor de to neste årene, skriver Insider.

Russlands president Vladimir Putin har innført strenge lover mot å snakke om Russlands invasjon av Ukraina på negativt vis. Lovene forbyr russere fra å motsi Kremls offisielle versjon av hendelser knyttet til krigen og nedsnakk av russiske styrker, skriver Insider.

Bryter man lover knyttet til dette kan man risikere fengselsstraff på opptil 15 år og store bøter.