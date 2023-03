Det melder Dagbladet torsdag ettermiddag. Det skal ha vært i Facebook-gruppen «Sosialdemokrater» at Berntsen skriver at partiet bør bytte ut Støre som partileder.

«Den nåværende leder i partiet har et hovedansvar for at vi ligger der vi gjør på meningsmålingene», skriver han ifølge avisen.

– Kan ikke stikke hodet i sanden

Til avisen utdyper partiveteranen.

Partiveteranen Thorbjørn Berntsen mener partiet bør vurdere å skifte Jonas Gahr Støre som leder. Her er Berntsen fotografert på Youngstorget i Oslo i forbindelse med stortingsvalget 2017. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: NTB scanpix

– Arbeiderpartiet kan ikke gjøre som strutsen å stikke hodet i sanden. Det er ubehagelig å diskutere sånne ting i full offentlighet, men vi må ta grep skal vi unngå valgnederlag i 2025.

Utspillet kommer dagen etter at Arbeiderpartiet på en meningsmåling fra Oponion for FriFagbevegelse fikk 15,5 prosent. I samme måling fikk Høyre 36,9 prosent av stemmene, mer enn hele venstresiden til sammen.

– Denne tilbakemeldinga fra velgerne tas på største alvor, skrev Aps partisekretær Kjersti Stenseng i en epost til FriFagbevegelse om målingen.

– Bør skaffe seg ny dirigent

Denne uken åpnet Oslo Ap for at hele Ap-ledelsen utenom Støre burde skiftes ut. I innlegget på Facebook mener Berntsen at partiet bør gå lengre.

«Det blir jo som å skyte pianisten og la dirigenten bli stående igjen. Det blir ikke greit å være dirigent når orkesteret er borte», skriver Berntsen.

«Det er mye som tyder på at orkesteret bør skaffe seg en ny dirigent.»

Jonas Gahr Støre har ikke ønsket å kommentere saken overfor Dagbladet.