Helt siden krigen startet natt til 24. februar, har Kina holdt en lav profil overfor den russiske aggresjonskrigen.

President Xi Jinping har aldri tatt offisielt avstand fra krigen, men har i stedet forholdt seg passiv, nøytral og avmålt i omtalen av sin russiske motpart.

Når FNs Sikkerhetsråd har holdt avstemninger om resolusjoner i Russlands disfavør, har Kina lagt ned veto. Samtidig har de økt sin gass- og oljeimport fra Russland. Kinesiske og russiske militærstyrker øver dessuten hyppig sammen.

– Kina bør ikke bare følge Russland

Derfor vekker det internasjonal oppsikt når kinesiske talspersoner uttaler seg i uvanlig krasse ordelag om det russiske lederskapet.

– Invasjonsbeslutningen ble tatt av en veldig liten gruppe mennesker. Kina bør ikke bare følge Russland , sier anonyme talspersoner til Financial Times.

Avisen har vært i kontakt med flere representanter for det kinesiske kommunistpartiet. Flere uttrykker sin tydelige misnøye med president Putin og krigen i Ukraina.

– Putin er gal, sier en av kildene under betingelse av anonymitet.

Frykt for Putins fall og Russlands isolasjon



Ukrainske soldater forbereder en amerikansk-levert M777-haubits for å skyte mot russiske stillinger i Kherson-regionen, Ukraina, 9. januar 2023. Foto: Libkos / AP

Også Moscow Times bringer nyheten til sine lesere: «Beijing frykter at Russland blir en «Minor Power» under «Gale Putin», skriver avisen. Den refererer til at Beijing planlegger å reorientere sin utenrikspolitikk vekk fra Moskva i frykt for en nedgang i Russlands økonomiske og politiske innflytelse, «som et direkte resultat av landets katastrofale invasjon av Ukraina og Putins eventuelle fall.»

Før invasjonen startet ga Xi Jinping og Vladimir Putin hverandre offisielle løfter om å stå skulder ved skulder, og at samarbeidet var grenseløst.

I ettertid er det kommet fram at Jinping trolig ikke var informert om Putins krigsplaner. Dette skal ha utløst mistillit og irritasjon ettersom Kina dermed ikke fikk tid til å forberede seg og ta diplomatiske grep, skriver Sky News.

Mistilliten mellom Kina og Russland øker



Det at eliten i Beijing ikke var klar over Kremls planer om å starte en fullskala militær invasjon av Ukraina i fjor, kan ha ødelagt relasjonen mellom landene. Da krigen først brøt ut skal Kina ha forventet en begrenset militær operasjon, og ikke en langvarig, blodig krig med titusenvis av falne, enorme sivile lidelser, og som snart går inn i sin 12. måned.

Nå øker mistilliten til den russiske lederen blant de øvre sjiktene i det kinesiske kommunistpartiet. Det er svært dårlige nyheter for ledelsen i Kreml. Ifølge Financial Times har Kina begynt å revurdere om et nært forhold til Russland vil tjene landets diplomatiske mål på sikt.

«Et betydelig vendepunkt i det antatt gode forholdet mellom Russland og Kina»

De kinesiske tjenestemennene siteres på at de tror at Kremls mål i Ukraina er «dømt til å mislykkes», og at Russland vil komme ut av konflikten som sterkt svekket og bli enda mer isolert både diplomatisk og økonomisk.

«De skarpe kommentarene fra de kinesiske tjenestemennene markerer et betydelig vendepunkt i det antatt gode forholdet mellom Russland og Kina, bare en måned etter at de to landene lovet å utdype sine bilaterale bånd», skriver Daily Mail.

Nyheten om den nye kinesiske skepsisen tolkes som et signal om at president Xi Jinping via sine embetsmenn prøver å distansere seg fra Putin og krigen hans, og i stedet fokuserer på å forbedre sine diplomatiske forbindelser med Vesten.

