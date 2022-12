Erna Solberg: Støre svikter de svakeste

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har ikke gjort det så alt for bra i løpet av det siste året. Hvert fall ikke om man skal se på hva velgerne syns.

Støre og Arbeiderpartiet har opplevd krisemåling etter krisemåling, og på et tidspunkt uttalte Støre at han tar det personlig.

Ifølge Poll of Polls gjennomsnittsstatistikk av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg, har Arbeiderpartiet gått fra 23 prosent i desember 2021 til 17,8 prosent i desember 2022. Erna Solberg og Høyre derimot, har i samme periode gått fra 24,2 prosent til 32,4.

– Der Støre svikter mest

Hvorfor Høyre gjør det så mye bedre enn Ap, må man spørre velgerne om, ifølge Erna Solberg.

Nesten 100.000 velgere som stemte Ap i fjor høst, vil nå stemme Høyre, viser nye tall. Foto: Annika Byrde / NTB

I et intervju med VG erkjenner den tidligere statsministeren at det har vært mange vanskelige saker det siste året, men hun understreker at det har det vært før også.

Regjeringen gjør en del ting som skaper uro hos folk, ifølge Solberg.

– Der Støre svikter mest er der han rammer de svakeste. Ved å fjerne fritt behandlingsvalg fra 1. januar, tar man bort private alternativer innenfor rusomsorg og psykisk helse, sier hun til VG.

– Svikter de svakeste

Regjeringen har besluttet å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023.

Pasientene skal fremdeles ha rett til å velge behandlingssted, men ordningen avvikles for å styrke vår felles helsetjeneste, skriver regjeringen på sine sider.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol forsvarer tiltaket med at ordningen i liten grad har oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv.

Erna Solberg er kritisk til dette grepet, ettersom fritt behandlingsvalg har gitt alle tilgang på private behandlingsplasser, på det offentliges regning. Ifølge henne er det en historisk svekkelse av pasientrettighetene å fjerne ordningen.

– De svikter de svakeste, sier hun.

– Gjorde det vi sa

På spørsmål om hva som skiller Ap og Høyre som styringspartier for tiden, svarer Erna følgende:

– Jeg tror det viktigste er at vi gjorde det vi sa. Vi holdt ikke på med disse retoriske finurlighetene som jeg synes regjeringspartiene innimellom holder på med.

Eksempelvis mener hun Sp går i front for skatteøkninger de tok klar avstand fra i valgkampen, mens Ap skaper unødvendige motsetninger med all retorikken rundt vanlige folk.