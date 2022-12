Denne høsten og vinteren har vært hard for Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre. Meningsmåling på meningsmåling har vist at de har mistet en stor del av velgerne som ga de makten etter valget i fjor.

Den siste meningsmålingen, utført av Norstat for Vårt Land, får Arbeiderpartiet en oppslutning på kun 14,6 prosent. Det er mindre enn hva SV og Rødt får til sammen.

Sture Arntzen tilbake i 2006 da han var leder for LO-forbundet Handel og kontor (HK). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dersom dette var valgresultat, ville det ha vært det dårligste i et fritt valg i Arbeiderpartiets historie, ifølge NTB.

De mange dårlige målingene har fått den tidligere LO-toppen Sture Arntzen (74) til å kreve handling.

– Dette går ikke lenger

I et intervju med VG sier den tidligere lederen i LO-forbundet Handel og Kontor at Arbeiderpartiet må skifte ut hele ledelsen, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jonas og ledelsen laget slagordet om at de har en politikk for vanlige folk. Men dessverre så treffer de ikke vanlige folk med politikken sin. Dette går ikke lenger, de bør skiftes ut på landsmøtet til våren, slik at andre krefter kan gjenreise partiet vårt.

I stedet trekker Arntzen frem Oslo-byrådsleder Raymond Johansen som en aktuell etterkommer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sture Arntzen vil skifte ut alle tre. F.v.: Partileder og statsminister Jonas Gahr Støres, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Selnes Skjæran. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Trenger Giske tilbake i politikken

Han trekker også frem Trond Giske og hans sosialdemokratiske verdier, og mener han trengs tilbake i politikken. Dog ikke i Ap-ledelsen:

– Nei, det tror jeg ikke det er tid for, men han har politiske visjoner som partiet trenger. Vi trenger folk med de politiske holdningene som Giske representerer.

Arntzen var leder i Handel og Kontor fra 1994 til 2013, da Trine Lise Sundnes tok over som forbundsleder.