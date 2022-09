– Eksellense, jeg vet at nå er ikke tiden for krig, sa Modi til Putin under et TV-sendt møte mellom de to statslederne i Samarkand i Usbekistan.

Møtet ble vist på den indiske allmennkringkasteren Doordashan. Det finner sted på sidelinjen av toppmøtet i Shanghai-gruppen, som består av Kina, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland, India, Iran, Pakistan, Usbekistan og Tadsjikistan.

– Jeg kjenner til ditt ståsted i konflikten i Ukraina, og dine bekymringer. Vi gjør det vi kan for å avslutte dette så snart som mulig, sa Putin.

Møtet i Samarkand er det første mellom de to siden Russland angrep Ukraina i februar.

Russland og India har langvarige bånd til hverandre som startet under den kalde krigen. Russland er fremdeles en av Indias største våpenleverandører.

India har avstått fra å fordømme Russlands handlinger i Ukraina.

Fredag understreker Modi imidlertid viktigheten av demokrati, diplomati og dialog. Han sa at de to statslederne skal diskutere hvordan man kan gå videre på fredens vei.