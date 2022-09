Etter under to år i rollen har ikke USAs president Joe Biden (79) overbevist velgerne. I en meningsmåling fra april i år, gjennomført av The Washington Post og ABC News viste at under halvparten av amerikanerne (42 prosent), mente Biden gjorde en god jobb som president.

I tillegg til at velgerne mener han ikke gjør en god nok jobb, er det kanskje flere som stiller spørsmål ved om han er frisk nok til å gjøre den. Hans høye alder har nemlig fått flere til å spekulere i om presidenten har god nok helse til å lede verdens mektigste land. Merkelige uttalelser og huskelapper har også skapt spekulasjoner om han rett og slett er dement.

Dette har ført til at han heller ikke er en så populær som kandidat i eget parti. På en måling i sommer, utført av Siena College for The New York Times sa hele 64 prosent av de demokratiske velgerne som ble spurt, at de helst ville se en annen kandidat.

Problemet til det demokratiske partiet er at det ikke nødvendigvis er noen soleklare kandidater som står klare.

– Biden vil ikke undergrave sin egen rolle

TV 2s USA-ekspert Hans Olav Lahlum sier til ABC Nyheter at han tviler på at Biden kommer til å stille til valg i 2024.

TV 2s USA-ekspert Hans Olav Lahlum tviler på at Joe Biden stiller til valg i 2024. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg har hele tiden vært tvilende til om Biden stiller på nytt, og det er jeg fortsatt. Jeg tror ikke han kommer til å stille, selv om det ikke er utenkelig, legger Lahlum til, og poengterer at Biden derfor har et dilemma.

– Hvis han annonserer det nå vil han undergrave sin egen rolle, han blir en såkalt «lame duck», hvor folk tenker at han snart er ferdig uansett, så han er ikke viktig.

Tirsdag 8. november holdes det mellomvalg i USA. Her velges det representanter til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt 35 av de 100 setene i USAs senat. Lahlum mener vi i alle fall må vente til etter valget før vi får en avklaring fra Biden.

– Han kommer ikke til å si noe før det er nødvendig, men hvis han ikke stiller må det komme en avklaring i god tid så partiet kan forberede til intern nominasjonskamp.

Han tror avklaringen kommer litt ut i 2023, senest tidlig høst.

Hvem blir demokratenes presidentkandidat til valget i 2024?

Men det mest interessant spørsmålet er gjenstår. Hvem blir demokratenes presidentkandidat til valget i 2024 om Biden ikke stiller?

I en kommentar i svenske Aftonbladet nevner USA og utenrikskorrespondent Wolfgang Hansson sju mulige kandidater: Visepresident Kamala Harris (57), transportminister Pete Buttigieg (40), veteranen Bernie Sanders (80), Illinois guvernør J.B. Pritzker (57), Michigans guvernør Gretchen Whitmer (51), Colorados guvernør Jared Polis (47) og representant i Representantenes hus Alexandria Ocasio-Cortez (33).

Til ABC Nyheter sier Lahlum at Hanssons liste er «grei», men at noen representanter naturligvis egner seg mer enn andre. Likevel savner han særlig ett navn på lista:

USAs president med senator Amy Klobuchar. Foto: Alex Wong / Getty Images / AFP / NTB

– Jeg stusser over at Amy Klobuchar, senator fra Minnesota, ikke står her. Hun har en sentral rolle når det kommer til USAs lovgivning i dag, og var også en kandidat tidlig i demokratenes nominasjonskamp til valget i 2020. Jeg har ikke sett noe som skal tilsi at hun er uegnet nå, sier han.

Tre kvinner på topp

Ingen kandidater kommer til å melde sin interesse før Biden sier noe, mener Lahlum. Men skulle Biden si at han ikke stiller til valg, er det tre stykk Lahlum holder en knapp på.

I tillegg til Klobuchar trekker han frem naturligvis visepresident Kamal Harris og Michigans guvernør Gretchen Whitmer.

Harris har av mange skuffet som visepresident, og fått flere til å rett og slett spekulere i hvor det har blitt av henne. Likevel vil hun som visepresident være en naturlig kandidat.

(Saken fortsetter under bildet).

Ekspertene er enige om at visepresident Kamala Harris fortsatt er en het kandidat til å stille som presidentkandidat ved valget i 2024, selv om hun ikke har gjort seg bemerket i rollen som visepresident. Foto: Jim Watson / AFP / NTB

I et intervju tidligere i år mente en annen TV 2-ekspert, Eirik Bergesen at Harris fortsatt er favoritt til å bli demokratenes presidentkandidat, hvis Biden ikke stiller. Han peker blant annet på at hun flere ganger har blitt sammenlignet med Obama grunn av hudfargen og fordi de begge er smilende og blide vesener.

Aftonbladets Hansson tror derimot både kjønn og hudfarge denne gangen kan være en hindring for Harris og skriver at «å knuse to glasstak på en gang vil ikke være lett».

Venstresiden i partiet kan bli viktig

Tidligere i år uttalte Bergesen at han så på transportminister Pete Buttigieg som Harris’ største konkurrent. Så langt vil ikke Lahlum gå.

– Buttigieg er aktuell, men jeg tror det er litt tidlig, sier han.

(Saken fortsetter under bildet).

Transportminister Pete Buttigieg er også en kandidat til å bli demokratenes førstevalg til presidentvalget i 2024. Foto: AP / NTB

– Og hvis Biden er upopulær blant velgerne kan det være skadelig for en kandidat å ha vært en del av regjeringens hans. Dette gjelder for så vidt også for visepresident Harris.

En statsrådspost er sjelden et bra springbrett til å bli president, sier USA-eksperten.

Representant ved Representantens hus, Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: Andrew Harnik / Pool / Getty Images / AFP / NTB

– Og det er heller ikke representantenes hus, legger han til, og viser til Alexandria Ocasio-Cortez, eller «AOC» som hun ofte forkortes til.

Selv om Ocasio-Cortez er spennende og noen å følge med på, har derimot Lahlum liten tro på at vi kommer til å se henne stille til valg i 2024. Selv om hun er en yndet politiker blant venstresiden i partiet.

Og Lahlum trekker frem nettopp venstresiden i det demokratiske partiet som viktig i prosessen med å velge en kandidat.

– Forrige gang var de veldig splittet mellom Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Så nå er spørsmålet om de skal satse på Sanders igjen, som til og med er ett år eldre enn Biden. Bernie-tilhengerne har jo tidligere vært veldig «Bernie», men hvis venstresiden klarer å samle seg rundt en kandidat tror jeg kanskje de har en sjanse til å få kandidaten sin igjennom. Selv om det fortsatt er et moderat flertall i partiet.

(Saken fortsetter under bildet).

Veteranen Bernie Sanders er veldig populær blant sine tilhengere. Foto: AP / NTB

Tror Biden kan bli utfordret selv om han stiller

Likevel gjenstår det å se hva presidenten selv bestemmer seg for.

Hansson skriver at ingen demokrater kommer til å utfordre Biden hvis han bestemmer seg for å stille på nytt. Dette er ikke Lahlum like skråsikker på.

– Upopulære presidenter i motbakke som for eksempel Gerald Ford og Jimmy Carter, har tidligere blitt utfordret av partifeller, poengterer TV 2-eksperten.

I tillegg vil Bidens høye alder og helsetilstand trolig også øke presset på Biden.

– Men han blir trolig kandidat hvis han stiller. Det er likevel mye å tenke på når det er snakk om en så gammel mann, avslutter Lahlum.