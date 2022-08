Norce-forsker Mjelde sier at det ikke er noe annet vestlig land som er like truet av et demokratisk sammenbrudd som USA.

– USA er ikke på magisk vis beskyttet mot fascisme, som mange synes å tro. Man kan ikke se på kongresstormingen og ikke se ekko av Marsjen mot Roma i 1922. Den militante nasjonalismen, den banale macho-mentaliteten og forestillingen om kamp og krig er prototypisk fascisme, sier Mjelde til NTB.

Biden holdt en engasjert og brennende tale i Maryland torsdag. Der langet han kraftig ut mot Det republikanske partiet under Donald Trump.

– Dere må stemme igjen for bokstavelig talt å redde demokratiet, sa Biden i sin tale for velgere i delstaten Maryland torsdag i forkant av høstens mellomvalg.

Videre kalte han det republikanske partiet under Trump et herredømme av «sinne, vold, hat og splittelse».

– Det ikke bare Trump, det er hele ideologien det underbygger. Det er som semi-fascisme, sa presidenten.

– Jeg respekterer konservative republikanere. Jeg respekterer ikke disse Trump-republikanerne, la presidenten til.

Demokratiet på prøve

Mjelde sier Biden har rett, men advarer mot å skjære alle velgere over samme kam.

– Flertallet av de som stemte på Trump er vanlige amerikanere, men det er en hard radikalisert kjerne også. USA er ikke på magisk vis beskyttet mot fascisme, som mange synes å tro, sier Mjelde.

Han sier den økende polariseringen i det amerikanske samfunnet kan true demokratiet, og at ekstra mye står på spill i årets mellomvalg.

– USA opplever farlig polarisering, der politisk identitet blir sosial identitet. Ikke noe annet vestlig land er så polarisert som USA, og ikke noe annet vestlig land er like truet av demokratisk sammenbrudd, forklarer forskeren.

– Det blir feil å snakke om vanlig «skitten valgkamp», som vi gjør ved ethvert valg. Dette er ikke vanlig politikk. Det blir et historisk viktig valg, hvor demokratiet virkelig er på prøve, sier han.

«Foraktelige kommentarer»

Presidentens sterke ord falt imidlertid ikke i god jord hos republikanerne selv, og den republikanske nasjonalkomiteen har kalt Bidens uttalelser foraktelige.

– Biden har tvunget amerikanere ut av jobbene sine, overført penger fra arbeidsfamilier til Harvard-advokater, og har sendt landet vårt inn i en resesjon samtidig som familier ikke har råd til drivstoff og dagligvarer, sier komiteens talsperson Nathan Brand til nyhetsbyrået AP.

– Demokratene bryr seg ikke om lidende amerikanere, det har de aldri gjort, avslutter han.

Håper på valgseier

Bidens valgkamp-stevne i Maryland kommer etter en bølge av seire for demokratene i kongressen, kombinert med raseri blant mange amerikanere over høyesteretts kjennelse om å fjerne den landsdekkende retten til selvbestemt abort.

Abortspørsmålet er et kjerneanliggende for mange velgere, og et tema demokratene håper å vinne støtte på når amerikanerne går til valgurnene 7. november.

(Saken fortsetter under bildet)

President Joe Biden har kalt tidligere president Donald Trumps ideologi for «semi-fascisme». Trump har vært i hardt vær den siste tiden etter FBI-ransakingen av hans private hjem i Mar-a-Lago i Florida. Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB

For kun noen måneder siden forberedte demokratene seg på et betydelig tap i mellomvalget med økende inflasjon og dårlige meningsmålinger. Men de seneste seierne i kongressen har tatt demokratenes valgkamp inn i en ny offensiv.

FBI-ransakingen av Trumps hjem i Mar-a-Lago har også gitt demokratene nytt håp om en valgseier.

Mellomvalget vil avgjøre om partiet får beholde flertallet i Kongressens to kamre.