Russiske jobbsider som til vanlig preges av jobbannonser som søker regnskapsførere, sekretærer og IT-eksperter, brukes nå også til søke etter soldater.

Det er det russiske forsvaret som står bak annonsene, og de søker blant annet etter eksperter på maskingevær, luftvern og granatkastere.

Ifølge VG kan man også på det russiske forsvarets hjemmeside finne en stor fane som fører interesserte til en side som forteller om muligheten for å skrive korttidskontrakt som soldat.

BBCs russiskutgave, som har testet ut annonsene, fant at en kontraktsjobb kan bety at du kommer som soldat til Ukraina i løpet av et par uker.

Ikke vanlig

BBC skriver at slike annonser dukket opp allerede i starten av krigen, men at det nå har skjedd en økning

Det spekuleres i om det har en sammenheng med de betydelige tapene det russiske forsvaret har opplevd hittil i krigen. Noe Putins talsmann Dmitrij Peskov selv nylig innrømmet.

En anonym militærekspert sier imidlertid til BBC at dette ikke er vanlig praksis.

– Ingen god indikator

I fredstid er ofte den økonomiske motivasjonen svært viktig når Russland rekrutterer soldater. Derfor kommer ofte soldatene fra området hvor befolkningen har lite penger, sier oberstløytant Palle Ydstebø til VG.

– Som en soldat sa: Det er «three meals and a bed». Det er en måte å overleve på. Det er nok grunnen til at folk flest velger å bli soldater i land som Russland. De har ikke et NAV-system på lik linje som oss.

Det er derimot ikke like lett å rekruttere soldater til kamp.

I en ny rapport fra Institute for the study of war (ISW) skal det russiske forsvarsdepartementet angivelig ha tilbudt pengebonuser til russiske soldater for å oppmuntre tilbaketrukne styrker til å dra tilbake til fronten.

– Russland har gått stadig bredere og bredere ut for å få inn nye soldater. Det er ingen god indikator på at de har hatt noen suksess på rekrutteringsfronten, sier Ydstebø til VG.

Han tror imidlertid at det ikke bare handler om at folk ikke er interessert i å verve seg. Sannsynligvis begynner nå også russere flest å få en forståelse for hva som egentlig foregår i Ukraina, og også derfor vegrer seg for å la seg verve.