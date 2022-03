– Det amerikanske allianse-lederskapet ville vi ganske sikkert ikke sett under Trump. Et slikt diplomatisk lederskap forutsetter et personlig engasjement fra presidenten for allianser og det transatlantiske samarbeidet som Trump manglet, sier forsker 1 ved Norwegian Research Centre (NORCE), Hilmar Mjelde.

Under sin presidenttid var Trump en sterk kritiker av Nato-land som ikke oppfylte budsjettmålet om å bruke minst to prosent av BNP på forsvaret.

Trump sådde også tvil om USAs vilje til å forsvare Europa og skapte betydelig utrygghet og frustrasjon innad i Nato-alliansen.

– Ville strevd med å få Trump til å bry seg eller innse alvoret

En rekke sykehus er blitt totalskadd i Ukraina siden Russland invaderte landet. I Mariupol er det nesten bare ruiner igjen etter langvarig russisk terrorbombing. Hundretusener har vært fanget i krigssonen. Foto: NTB

Spørsmålet er hvorvidt Trump ville gjort det samme som hans etterfølger Joe Biden har klart; å samle forsvarsalliansen i en sterk felles front mot Putins aggressive politikk og krigføring.

– Jeg tror staben, i alle fall innledningsvis, ville strevd med å få Trump til å bry seg eller innse alvoret i situasjonen. Dette på grunn av Trumps indifferente holdning til idealisme-linjen i amerikansk utenrikspolitikk, hans pro-Putin-holdning og motvilje mot Nato, forklarer Mjelde.

– Det hadde vært katastrofalt

Han viser til at såkalt «kontrafaktisk historieskriving» er en krevende sjanger, og at det å analysere hvordan en president ville reagert i et hypotetisk scenario kan være veldig forskjellig fra hvordan han faktisk reagerer i en virkelig situasjon.

Men det mest alvorlige ville likevel være dersom Trump hadde vendt ryggen til Nato og overlatt forsvaret av Europa til europeerne selv.

– USA kunne ha vært ute av Nato nå om Trump var president. Det hadde vært katastrofalt, konstaterer NORCE-forskeren.

– Trump var mindre redd for å gripe inn militært

Forsker 1 ved Norwegian Research Centre (NORCE), Hilmar Mjelde. Foto: Gerhard Flaaten

Et annet moment er Trumps uforutsigbarhet, og at selv nære allierte ikke kunne stole på Trump. På den måten bidro han til å så tvil om USAs rolle og handlekraft.

– Man visste aldri helt hva Trump kunne finne på. Det var i alle fall dels en bevisst taktisk holdning fra Trump. Biden, derimot, telegrafer hva USA ikke er villig til å gjøre. Dermed gir Biden opp en strategisk tvetydighet som hadde vært nyttig, mener Mjelde.

USA-eksperten trekker samtidig fram Trumps beslutsomhet da han ga ordre om å likvidere den iranske generalen Qasem Soleimani i et amerikansk droneangrep i Bagdad 3. januar 2020.

– Trump var mindre redd for å gripe inn militært, som vi så i Syria og i drapet på Soleimani. Trump hadde også rett i sin 2018-kritikk av Tysklands energiavhengighet vis-a-vis Russland, påpeker Mjelde.

– Dette er genialt. Å, det er vidunderlig

Allerede dagen etter at Putin ga ordre til russiske styrker om å angripe Ukraina 24. februar, gikk Donald Trump ut og hyllet Putin, som han tidligere hadde en god diplomatisk tone med.

– Jeg kom inn i går, og det var en TV-skjerm, og da sa jeg «Dette er genialt». Putin erklærer at en stor del av Ukraina … Putin erklærer det som uavhengig. Å, det er vidunderlig, fortalte han til amerikanske medier.

Trump ga samtidig uttrykk for at krigen i Ukraina trolig ville vært unngått dersom Biden hadde håndtert Putin annerledes, og fremhevet samtidig seg selv som en bedre statsleder enn sin etterfølger.

– Jeg kjenner Vladimir Putin veldig godt, og han ville aldri ha gjort det han gjør nå under Trump-administrasjonen. Ingen sjans, sa Trump.

– Denne grusomme katastrofen ville aldri skjedd hvis valget vårt ikke ble rigget

USAs president Joe Biden. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Tre dager senere var tonen en annen. Da fordømte Trump Russlands angrep på Ukraina.

– Som alle skjønner, hadde aldri denne grusomme katastrofen skjedd hvis valget vårt ikke ble rigget. Problemet er ikke at Putin er smart, selvfølgelig er han smart. Det virkelige problemet er at våre ledere er så dumme, sa Trump i sin tale på det årlige møtet i den konservative organisasjonen Conservative Political Action Conference (CPAC).

13. mars sto USAs tidligere president igjen på talerstolen, denne gang under et folkemøte i Florence i South Carolina.

– Jeg var den eneste presidenten på nesten fire tiår som ikke sendte USA inn i noen nye konflikter, sa Trump til sine tilhengere.

– Vi er en større atommakt enn Russland

I et intervju med Fox Business 22. mars gikk Trump enda lenger. Da varslet han at han ville ha truet Russland med atombaserte ubåter dersom han var president, ifølge The Guardian.

– Vi er en større atommakt enn Russland. Vi har de største ubåtene i verden, som er de kraftigste maskinene som noen gang er bygget. Hvis han nevner det ordet én gang til, kommer vi til å sende dem over. Så vil vi kjøre fram og tilbake, opp og ned kysten hans, sa Trump med klar henvisning til Putins atomtrusler i lys av USAs formidable atomkapasitet.

I en undersøkelse fra Quinnipiac University svarte 54 prosent at de støtter Bidens og Nato-landenes beslutning om ikke å opprette en flyforbudssone, noe som kunne ført til åpen konflikt med Russland. Samtidig sa drøyt to tredeler av de spurte at de er for å sende flere amerikanske soldater til Øst-Europa for å avskrekke Putin.