USA: Russland kan angripe Ukraina om kort tid

På en pressekonferanse fredag sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, at amerikanske myndigheter ennå ikke vet om Russland kommer til å invadere Ukraina.

Samtidig viste han til et scenario som viser hvordan en eventuell invasjon kan foregå. Det omfatter russiske luftangrep og et raskt angrep på hovedstaden Kiev.

– Hvis et russisk angrep på Ukraina iverksettes, vil det trolig begynne med bombing fra lufta og rakettangrep, noe som åpenbart kan føre til at sivile blir drept, sa Sullivan.

Russland avviser



Sikkerhetsrådgiveren gjentok at en eventuell invasjon kan skje når som helst, også under vinter-OL. Han nevnte neste uke eller de neste to dagene som et mulig tidsperspektiv.

Uttalelsen førte til at de amerikanske børsene falt, mens oljeprisen steg. Det samme gjorde aksjene i flere amerikanske våpenprodusenter.

Polen og president Andrzej Duda (til venstre) har valgt en klarer linje og strengere retorikk overfor Russland enn land som Olaf Scholz' Tyskland Og Emmanuel Macrons Frankrike. Denne uken møttes de tre lederen for å diskutere Ukraina-krisen og sikre fortsatt politisk samhold overfor Russland. Foto: Hannibal Hanschke / AP / NTB Foto: NTB

Russland har utplassert store militære styrker nær grensa, men samtidig forsikret gjentatte ganger at de ikke har noen planer om en invasjon av Ukraina.

Dette skal senest ha blitt gjentatt fredag av den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu i et møte med Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace.

Samtidig har den amerikanske kringkasteren PBS snakket med to anonyme kilder i USAs regjering som hevder at Vladimir Putin trolig har bestemt seg – og at invasjonen sannsynligvis skjer neste uke.

Nye samtaler



Noen timer før USAs siste, dramatiske advarsel holdt president Joe Biden et telefonmøte med ledere for en rekke Nato-allierte.

Tysklands statsminister Olaf Scholz, Frankrikes president Emmanuel Macron og den britiske statsministeren Boris Johnson var blant dem som deltok på telefonkonferansen.

Canadas statsminister Justin Trudeau, Italias statsminister Mario Draghi og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen var også med, ifølge Det hvite hus. Et viktig tema var «koordinering av diplomati og avskrekking».

– Vi står samlet og forberedt på ethvert scenario, skrev Nato-sjef Jens Stoltenberg på Twitter etter møtet.

Ifølge den norske etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes er det utplassert over 150.000 russiske soldater nær Ukrainas grenser. Her øver russiske styrker sammen med hviterussisk tropper. Foto: AP

Store militære styrker



Mens USA gjentar sine advarsler om en mulig invasjon, hevder Russland at det er Nato-land som øker spenningen ved å sende våpen til Ukraina og flytte flere styrker til Øst-Europa.

De vestlige landene er på sin side uroet som følge av de store militære styrkene som Russland har utplassert nær Ukraina.

Ifølge den norske etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes er det utplassert over 150.000 russiske soldater nær Ukrainas grenser.

Mange av dem er i gang med det Russland beskriver som militærøvelser.

Også i Hviterussland deltar russiske styrker i en øvelse, og i tillegg har det fredag vært marineøvelser i Svartehavet.

Stiller krav



Russlands president Vladimir Putin blir brifet av forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Mikhail Klimentjev / Sputnik / Kreml / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Parallelt med styrkeoppbyggingen har Russland rettet en rekke sikkerhetspolitiske krav til USA og Nato. Et hovedkrav er at Ukraina aldri må bli Nato-medlem.

Stensønes påpeker at Russland har framsatt krav og at det er opplagt at Vladimir Putin ønsker resultater.

– Oppnår de tilstrekkelig uten å gå inn, vil Russland unngå bruk av militærmakt, sa Stensønes til NTB da E-tjenestens nye trusselvurdering ble presentert fredag.

Han mener det er vanskelig å si om Putin vil bruke militærmakt om han ikke oppnår det han ønsker på andre måter.

Ber nordmenn reise hjem



Som følge av den spente situasjonen har flere vestlige land bedt sine borgere forlate Ukraina. Fredag ble nordmenn i landet bedt om å reise hjem.

Storbritannia, Danmark, Nederland og Sør-Korea har gjort det samme, etter at USA endret sitt reiseråd torsdag og ba alle amerikanere forlate Ukraina så fort som mulig.

Regjeringen i Ukraina var kritisk til USAs oppfordring. Den må ikke tolkes som at en russisk invasjon er nær forestående, sa utenriksminister Dmytro Kuleba.

I stedet håper ukrainske myndigheter fortsatt at krisen kan løses med diplomatiske midler. Ukrainske og russiske forhandlere satt natt til fredag i et ni timer langt møte i Berlin.

Temaet her var situasjonen i Øst-Ukraina, hvor det har vært væpnet konflikt helt siden 2014. Med ujevne mellomrom har det vært kamper mellom ukrainske regjeringsstyrker og separatister som støttes av Russland.

– Ikke vår feil



Også mellom Russland og vestlige land har det vært en rekke møter for å finne løsninger på krisen.

Fredag var den britiske forsvarsministeren i Moskva, hvor han hadde samtaler med sin russiske motpart Sergej Sjojgu.

– Den militær-politiske situasjonen i Europa blir stadig mer spent, og det er ikke vår feil, hevdet Sjojgu før samtalene.

Han beskyldte vestlige land for å presse våpen på Ukraina og ga uttrykk for et heller dystert syn på relasjonene til Storbritannia.

Etter møtet holdt Wallace en pressekonferanse på den britiske ambassaden i Moskva. Han sa at Storbritannia kun utstyrer Ukraina med defensive våpen – og at britiske soldater som har gitt ukrainerne trening i å bruke våpnene, snart skal reise hjem.