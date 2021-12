– Russlands militære kapasitet vil tilsvare en moderne blitzkrig

Russiske fallskjermjegere venter på å bli lastet inn i et fly for luftbårne øvelser under militære manøvrer i Taganrog, Russland, 22. april 2021. Russlands forsvarsminister beordret senere troppene tilbake til deres permanente baser etter massive øvelser nær Ukraina. Nå er mange av de samme soldatene igjen på plass ved det som kan bli frontlinjen dersom det utvikler seg til krig mellom Ukraina og Russland.(AP Photo) Foto: AP