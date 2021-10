Enkelte trodde kanskje at ekspresident Donald Trump gradvis ville bli faset ut og plassert i skammekroken etter å ha blitt avslørt som dårlig taper, agitator for uriktige anklager og storleverandør av fake news.

Det var også noen som håpet på at hans posisjon i det republikanske partiet skulle bli kraftig svekket.

I stedet kan det se ut til at Trumps posisjon har blitt gradvis styrket, og at han fortsatt ser ut til å holde store deler av partiet i et jerngrep. Dette får politiske kommentatorer til å utløse alarmknappen.

«En nasjonal nødsituasjon»

«Trump-marerittet truer igjen. Dette er en nasjonal, ikke bare en demokratisk nødsituasjon», skriver spaltisten Michael Gerson.

Den erfarne kommentatoren mener å se konturene av at Donald Trump, mot alle odds, igjen kan øyne muligheten for å bli gjenvalgt som USAs president.

– Hver ny del av informasjon som blir utgitt om Trumps oppførsel etter valget i 2020 avslører et seriøst og samordnet forsøk på å styrte USAs legitime påtroppende regjering, advarer Gerson.

Han er fast spaltist for The Washington Post og er tidligere senior stipendiat ved Council on Foreign Relations. Fra 2001 til juni 2006 fungerte Gerson som president George W. Bushs viktigste tekstforfatter, senior politisk rådgiver og medlem av Det hvite hus sin spesialoppnevnte Irak-gruppe.

– Har omfavnet stadig mer absurde og ondsinnede konspirasjonsteorier

Gerson viser til at Trump forsøkte å skremme medlemmer av Kongressen til ikke å anerkjenne Joe Biden som landets nye president 6. januar, samtidig som han presset lederne i justisdepartementet til å gi juridisk dekning for sitt forsøk på å hindre at valget ble godkjent.

Utfallet av stormingen av Kongressen er risset inn i historiebøkene. Fem mennesker døde og flere ble alvorlig skadd under opptøyene som rystet USA og resten av verden.

Nå bruker Gerson sterke ord for å advare mot maktposisjonen og persondyrkelsen Trump igjen er i ferd med å bygge opp.

– Trump har styrket sin identifikasjon med de opprørske kreftene han frigjorde 6. januar. Han har omfavnet stadig mer absurde og ondsinnede konspirasjonsteorier. Han har vist enda mindre stabilitet, medmenneskelighet, ansvar og tilbakeholdenhet. Og hans støtte blant republikanerne har vokst, lyder advarselen, som er gjengitt av flere nettsteder.

Tidligere president i USA Donald Trump under sin tale før hans egne tilhengere stormet Kongressbygningen 6. januar 2021. Arkivfoto: Evan Vucci / AP / NTB

– Vil prøve å styrke personlig makt over militære og føderale enheter

Gerson forventer at mange av de tidligere begrensningene for Trumps maktutøvelse vil være borte dersom han igjen skulle innta Det hvite hus, inkludert makten over landets militære styrker.

– Mange av fagfolkene og patriotene som motarbeidet ham i hans siste dager ville ha blitt fjernet. Det er ingen grunn til at Trump ikke ville prøve å styrke sin personlige makt over militære og føderale enheter. Det er heller ingen grunn til at han ville avstå fra å bruke føderale ressurser for å trakassere politiske motstandere, undergrave pressefriheten og endre valgresultatet, mener spaltisten i Washington Post.

«Amerika er ikke klar for Trumps andre periode»

En annen kommentator, David A. Graham, er spaltist i The Atlantic. Han er i likhet med Michael Gerson alvorlig bekymret for hva som vil skje dersom Trump igjen skulle bli seierherre og lede verdens eneste supermakt.

«Amerika er ikke klar for Trumps andre periode. Men han kan vinne, rett og slett.» Slik starter kommentaren i The Atlantic. Resten er en sammenhengende risikovurdering av Trumps sjanser for gjenvalg og hvilke konsekvenser det vil kunne få.

– Trumps andre periode vil ikke ligne hans første. Trumps seier i 2016 var et alvorlig sår i det amerikanske «eksperimentet». Hans klamring til makten i 2020 helte salt i såret. Dersom Trump taper i 2024, og deretter prøver å stjele valget, vil det være enda mer katastrofalt. Men en rettferdig seier, en veldig reell mulighet, kan utgjøre dødelig skade, påpeker Graham.

– Kan han vinne? Selvfølgelig kan han det

Han mener et Trump-kandidatur i 2024 nesten er helt sikkert, og en nominasjon svært sannsynlig.

– Han har allerede gjort alt bortsett fra å erklære sitt kandidatur offisielt. (...) Kan han vinne? Selvfølgelig kan han det. Det er usannsynlig, men ikke umulig, at den nåværende situasjonen av kaos og Biden-administrasjonen i fritt fall vil fortsette de neste tre årene, oppsummerer David A. Graham.

Det spekuleres dessuten i at dersom republikanerne tar representantenes hus tilbake i mellomvalget i 2022, så kan de velge en ny speaker, som i dag innehas av Nancy Pelosi.

– Kan du bare forestille deg at Nancy Pelosi måtte overlevere hammeren til Donald Trump? Hun likte ikke at noen satt i stolen hennes på kontoret 6. januar. Og hun kommer garantert ikke til å like å se Donald Trump sitte i stolen hennes, skal den republikanske representanten og Florida-advokaten Matthew Louis Gaetz ha uttalt under et folkemøte i Iowa i sommer.

President Donald Trump har bidratt til å polarisere det amerikanske samfunnet og splitte Det republikanske partiet, men han har likevel klart å beholde sin sterke posisjon i partiet, og kan bli partiets presidentkanidat i 2024: – Han har allerede gjort alt bortsett fra å erklære sitt kandidatur offisielt. (...) Kan han vinne? Selvfølgelig kan han det. Det er usannsynlig, men ikke umulig, mener spaltisten David A. Graham. Foto: AP / NTB

– Trump har et jerngrep om Det republikanske partiet

Seniorforsker Robert Kagan ved tankesmia Brookings Institution advarer mot det hun betegner som et dommedagsscenario. Han forventer at de neste tre-fire årene vil kunne bli preget av stor uro, som massevold, føderale myndigheters sammenbrudd og enda større splittelse og polarisering.

– USA går mot den største politiske og konstitusjonelle krisen siden borgerkrigen, advarer Kagan. Han mener det ingen grunn til å undervurdere Trumps vinnersjanser i 2024.

– Trump er en mammut på meningsmålingene og har et jerngrep om Det republikanske partiet. Han er i ferd med å bygge opp en gigantisk pengekasse til valgkampen. Hvis han ikke får problemer med helsa, stiller han. Håpet og forventningen om at han ville falme og miste innflytelse utenfor Det hvite hus, har vært urealistisk, konkluderer Robert Kagan ifølge Washington Post.

– Undergraver integriteten til ethvert valg

Professor i juss og statsvitenskap ved University of California, Richard Hasen, skrev i en forskningsartikkel nylig at USAs demokrati er truet. Dette er gjengitt av blant andre The Guardian.

– Det er alvorlig fare for at presidentvalget i 2024 og andre fremtidige amerikanske valg ikke vil bli gjennomført på en rettferdig måte, og at resultatet ikke vil gjenspeile frie valg, skriver Hasen.

Han mener det gir stor grunn til bekymring at Trump maktgrep om basen til det republikanske partiet kan føre til valg av folk som sier at de tror valget i 2020 ble stjålet fra Trump.

– Det er beviselig feil, men det undergraver integriteten til ethvert valg som disse menneskene ville være involvert i å stille hvis de ble valgt, understreker professoren.

Ifølge en undersøkelse publisert gjengitt av CNN i september, mener 56 prosent av amerikanerne at USAs demokrati er under angrep. Kun seks prosent mener at landets demokratiet ikke er i fare.