Donald Trump har tatt Iowa med storm, og ifølge meningsmålinger er eks-presidenten nå mer populær enn noen gang i delstaten.

Da Trump besøkte Midtvesten-delstaten i helgen, og deltok på et folkemøte, fyrte han på ny løs mot Joe Biden og Demokratene. De grunnløse påstandene om at han egentlig vant presidentvalget kom opp igjen, og løfter og hint om hva som skal gjøres i landet ble gitt, til tross for at han ennå ikke har lansert seg selv som presidentkandidat for Republikanerne.

– Mest alarmerende noensinne

Trumps møte med folket i Iowa har fått Dean Obeidallah til å reagere. Han er tidligere advokat, og radiovert for «The Dean Obeidallah Show» på SiriusXM.

– Trump har deltatt på flere stevner siden stormingen av Kongressen 6. januar i år, men folkemøtet i Iowa på lørdag er det mest alarmerende folkemøtet til Trump noensinne, skriver Obeidallah i en kronikk i CNN.

Det var mange til stedet i Iowa da den tidligere presidenten tok scenen. Foto: Rachel Mummey / Reuters

Til stede på folkemøtet var flere fremtredende republikanere, deriblant Iowa-senator Chuck Grassley, Iowa-guvernør Kim Reynolds og de to Representantenes hus-medlemmene Marianette Miller-Meeks og Ashley Hinson blant dem.

Det er dette som får Obeidallah til å reagere.

– Noen av de samme personene, som bare for ni måneder siden hamret løs mot Trump på grunn av hans rolle i forbindelse med opptøyene mot Kongressen, var nå bare glade for å bli sett på folkemøtet for å vise til støtte til ham, skriver Obeidallah, og fortsetter:

– Dette er politikk på sitt verste, og på det mest farlige med tanke på vårt demokrati.

Grassley har snudd

Chuck Grassley under Trumps folkemøte i Iowa. Foto: Rachel Mummey / Reuters

Obeidallah kårer Chuck Grassley til den største hykleren av dem alle. Da Kongressen ble stormet 6. januar, ble Grassley eskortert ut av sikkerhetspersonell. I ettertid stemte han for å godkjenne presidentvalget, og rettet kritikk mot alle dem som stilte spørsmålstegn ved valgresultatet.

Men nå mener Obeidallah at Grassley har tatt en u-sving, noe Trump har fått med seg. Lørdag nevnte nemlig Trump at han ville gi sin fulle støtte til Grassley når senatoren igjen stiller til valg i Iowa i 2022, skriver Nettavisen.

Senatoren selv har uttalt at han ikke ville vært særlig smart om han ikke tok imot denne støtten fra en person som har støtte fra 91 prosent av alle de republikanske velgerne i Iowa.

Hardt ut mot Biden – igjen

Biden fikk kjørt seg under Trumps 90 minutter lange tale, hvor den nåværende presidenten blant annet ble beskyldt for å bringe landet til randen av sammenbrudd. I tillegg tok Trump for seg Bidens pandemihåndtering og tilbaketrekningen fra Afghanistan.

Meningsmålingene fra Iowa viser at Trump har støtte fra 53 prosent mot Bidens 45.

– Vi skal ta Amerika tilbake igjen. Ikke si at jeg ikke advarte dere. Vi må sende det radikale venstre en beskjed de aldri vil glemme, sa Trump.