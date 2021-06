– Det er tydelig at Vedum er opptatt av posisjoner og verv, sier Listhaug etter at Senterpartiets landsmøte lørdag utpekte Vedum som partiets statsministerkandidat.

– Det som imidlertid er langt viktigere for landet er at han vil samarbeide med partier som garantert vil føre til høyere skatter og avgifter for folk og næringsliv, og flere påbud og forbud i klimapolitikken. Stikk i strid med det landet vårt trenger når vi endelig nå får åpnet etter pandemien, sier Listhaug.

Lysbakken: – Det er pussig av Sp

SVs partileder Audun Lysbakken sier «nei, takk» til Trygve Slagsvold Vedum som statsminister.

– Det er pussig av Sp å lansere statsministerkandidat samtidig som de har brukt landsmøteuka på å ta avstand fra SV, sier Lysbakken.

– Hvis du vil ha statsministeren, må du være samlende og bygge allianser med andre partier. Så lenge Vedum ikke peker på en rødgrønn regjering, kan SV ikke peke på ham.

Lysbakken sier SV er mot en regjering der kun Ap og Sp er med.

Solberg: – Har ikke svaret på de utfordringene Norge står overfor

Statsminister Erna Solberg. Foto: NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier det får bli opp til venstresiden selv å avgjøre hvem som er deres statsministerkandidat.

– Venstresiden må selv avgjøre hvem som er deres statsministerkandidat. Høyre og jeg mener det viktigste vi gjør er å få fart på Norge etter pandemien. Vi må skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet, sier Solberg i en kommentar.

– Jeg mener at Senterpartiet ikke har svaret på de utfordringene Norge står overfor, sier Solberg.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes er åpen for å støtte Vedum som statsminister.

– Vi kan samarbeide med både Støre og Vedum som statsminister, så lenge vi får et oppgjør med Forskjells-Norge og ikke en slalåmregjering som åpner for samarbeid med høyrepartiene som har stått for en historisk sentralisering og økte forskjeller, sier Moxnes.