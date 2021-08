Torsdag i forrige uke publiserte VG og Bergens Tidende en meningsmåling fra Respons Analyse. Hos et parti på omtrent kontinuerlig opptur over et helt år stivnet smilet. Latteren stilnet. Senterpartiet hadde falt som en stein, til en oppslutning på 11,3 prosent, ned hele 4,0 prosentpoeng fra uka før.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført fra 13. til 18. august, og hadde dermed for en god del fanget opp effekten av NRKs partilederdebatt i Arendal mandag 16. august.

For det var her det begynte å falle fra hverandre.

Senterpartilederen gjorde det argumentativt svakt i debatten. Men enda viktigere: Den joviale bondesønnen med den smittende latteren møtte ikke opp. I stedet hadde Sp sendt alvorlige Trygve. En mann med et bistert ansikt, noen ganger nesten forvrengt av indignasjon.

I etterkant av debatten har nedturene på meningsmålinger bare fortsatt for Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet.

På søndagens partibarometeret fra Kantar, utarbeidet for TV 2, går partiet tilbake for tredje gang på rad og får 13 prosents oppslutning.

I Norstats måling for Aftenposten mandag faller partiet med 4,3 prosentpoeng til rundt 12 prosent oppslutning.

Senere mandag smeller det skikkelig: Kun 3,2 prosent tror Trygve Slagsvold

Vedum tar over for Erna Solberg i september. 78,2 prosent tror på samarbeidspartner og rival Jonas Gahr Støre. Statsministermålingen fra Kantar avstedkom tullete krav om at Vedum bør trekke seg som statsministerkandidat og «peke på Støre», men det er en sidesak. Hovedsaken er at Senterpartiet sakker kraftig akterut, akkurat idet vi er i ferd med å entre oppløpet for høstens stortingsvalg 13. september.

Nå vil alle gjerne forklare Senterpartiets fall. Ingen tror på partilederens smilende tilfredshet med at partiet fremdeles er mye større enn ved forrige stortingsvalg (10,3 prosent). Fallet fra den siste oppturen er for bratt. Valgvinnerhåpet og statsministerdrømmen som brister. Det er for vondt. Hos partifeller og blant kommentatorer har kollapsen blitt analysert og forklart. Med Vedums motstand mot dieselbilforbud i Oslo. Og hans blanke nei til å ha med SV i regjering. Sammen med Senterpartiets voksende populisme under ledelse av 42-åringen fra Stange. Alle sammen faktorer som nok kan bidra negativt, men som også har vært med som Sp-politikk gjennom oppturen på meningsmålingene. Og populismen? Hvor riktig er egentlig det stempelet? Senterpartiet er et ganske konservativt og forutsigbart – om enn høyst pragmatisk – parti, som stort sett har ment omtrent det samme bestandig.

Trygve Slagsvold Vedum trenger medietrening.

Vi kan like å tro at nordmenn er annerledes enn alle andre. At de gjør seg opp kvalifiserte meninger, kommer frem til informerte standpunkter, og tar endelige valg basert på partienes programmer. Slik er det selvsagt ikke i virkeligheten. I realiteten spiller enkeltsaker, også symbolsaker, en vesentlig rolle når folk skal velge hva de skal stemme. Og personlig popularitet hos partienes frontfigurer, spesielt lederne, er kanskje enda viktigere.

Jonas Gahr Støre før han fikk dreisen på den litt mer ledige stilen. Dette valgkampbildet fra 2017 ble kraftig kritisert for å få Ap-lederen til å fremstå som stiv og rar, og lite naturlig og folkelig. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå er Jonas Gahr Støre i vinden. Han som alltid ble kritisert for å være stiv som en stokk. Rik og utroverdig. Grå og kjedelig. Han virker i denne valgkampen offensiv og ledig. Han har fått beskjed fra sine rådgivere om å smile mer. Nå får han det endelig til. Etter mye trening. Han forsøkte i 2017 også, men falt igjennom. Det offisielle posterbilde partiet hadde valgt av ham ved sist stortingsvalg ble av Maria Lundberg i Aftenposten beskrevet som «En polert, voksaktig versjon av lederen for landets største parti. Han ser verken jovial eller friskus ut, men utstråler derimot en blasert aura av fransk taffel».

Også tidligere Frp-leder Siv Jensen måtte gjennomgå intensiv medietrening for noen år tilbake. Hun var sur som en sokk hver gang hun skulle være alvorlig. Treningen hjalp.

Alle likte Trygve Slagsvold Vedum da han bare lo. Før han ble statsministerkandidat og det ble alvor. For alvor må med når du går opp en divisjon og vil lede landet. Og Vedum behersker ikke alvoret. Han blir sinnatagg og grimase, virker usympatisk og utilpass. Mister seg selv.

Trygve Slagsvold Vedum trenger medietrening. Han trenger å finne et rolig alvorsansikt. Et fjes det går an å like og sympatisere med. Et trygt og rettferdig et. Og det haster.

For ellers er det nok der landet ligger. Senterpartiet uten lederens latter-effekt er neppe god for en oppslutning på mer enn mellom 11 og 13 prosent.

