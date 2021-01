Rapporter fra Det hvite Hus: – Alle er sinte på hverandre

– Alle er sinte på alle inne i Det hvite hus nå. Presidenten er opprørt fordi han mener folk ikke forsvarer ham nok. Han har gått inn i selvmedlidenhet-modus, sier en rådgiver i Det hvite hus til CNN.

Alt går nå mot USAs avtroppende president Donald Trump (74). Først tapte han valget mot Joe Biden 3. november. Deretter forsøkte han å få valgresultatet omgjort ved hjelp av flere titalls søksmål, men til ingen nytte.

Han forsøkte også å overtale partifeller til å «finne» nærmere 12.000 nye stemmer i delstaten Georgia, men fikk blankt nei. Samtalen med Georgias statssekrretær Brad Raffensperger ble tatt opp og publisert verden over.

Alvorlig nederlag



Nå rettes alles øyne mot presidentinnsettelsen 20. januar. FBI har advart mot at det planlegges voldelige og væpnede aksjoner i samtlige av USAs 50 delstater. Foto: J. Scott Applewhite / AP

I forrige uke stormet hans egne tilhengere Capitol Hill etter å ha holdt en flammende appell hvor han ba sine fans om å marsjere mot Kongressbygningen. Tilbake på slagmarken lå fem døde og flere titalls skadde, mens kongressmedlemmer gjemte seg i kjelleren.

Nå mener flere av Trumps egne partifeller, deriblant Mitch McConnell, at han må bære en stor del av ansvaret for opptøyene.

Onsdag gikk han på et nytt, alvorlig nederlag. Da vedtok Representantenes Hus at Trump må stilles for riksrett for å ha oppildnet til opprør mot staten, som kostet fem mennesker livet.

– Får fram hans verste instinkter

Flere av Trumps nærmeste medarbeidere har allerede forlatt sine poster i Det hvite hus. Stadig flere kritiske røster innad i det republikanske partiet mener Trump har krysset en rød linje.

Med kun få dager igjen til Biden overtar presidentkontoret står Trump ribbet tilbake. Selv med 70 millioner velgere i ryggen på valgdagen, to måneder før Kongressbygningen ble stormet, står Trump nå med ryggen mot veggen.

– Han er helt ute av seg, og har ikke så mange mennesker å utveksle synspunkter med. Når det skjer får det fram hans verste instinkter. Nå som Twitter ikke lenger er tilgjengelig vet bare Gud bare hva utgangen på dette vil være, sier en intern kilde i Det hvite hus.

– Denne riksrettsprosessen er farligere



Riksrettsprosessen mot Donald Trump skal behandles i Senatet neste uke. Dermed blir Trump sittende ut presidentperioden, men vil kunne bli straffet i etterkant og forhindret fra å kunne stille som presidentkandidat i all fremtid.

– Denne riksrettsprosessen er farligere for Trump enn den forrige. Jeg ville heller ikke bli overrasket om Trump langer ut og gjør noe som får flere republikanere til å ville felle ham. Mange republikanske senatorer ønsker også å bli partiets neste president, og det vil påvirke hva de velger, sier statsviteren Chris Galdieri, ifølge TT.

– Presidenten er ganske såret

Trump skal ha gitt ordre om ikke å betale advokatutgiftene til sin personlige advokat Rudy Giuliani etter misnøye med hans innsats. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Storavisen Washington Post skriver torsdag at Trump er blitt stadig mer isolert, alene, bitter og irritert over at ingen av hans støttespillere gir ham offentlige støtte.

– Presidenten er ganske såret. Det er ingen der, sier en kilde innen Trump-administrasjonen.

Avisen skriver også at forholdet til sin profilerte og lojale advokat Rudolph W. Giuliani skal være tynnslitt. Trump skal ha gitt ordre om ikke å betale Giulianis advokatutgifter, etter misnøye med hans innsats og de skyhøye advokatregningene han skal ha forelagt Trump.

Avtaleboken er tom



Hva Trump skal foreta i løpet av de neste dagene frem til innsettelsen av Biden, vet ingen. Han har knapt vist seg de siste ukene, og har holdt en lav offentlig profil samtidig som coronapandemien tar livet av stadig flere amerikanere.

I følge Worldometers er nærmere 400.000 amerikanere hittil døde av Covid-19, mens mer enn 23 millioner er bekreftet smittet.

Ifølge kilder i det hvite hus er Trumps avtalebok for offentlige oppdrag tom. Nå bruker han det meste av tiden til å se på TV eller spille golf. Trump er også utestengt fra alle de store sosiale mediene som Twitter, Facebook og Snapchat etter å ha publisert usannheter og oppildnet til voldsbruk.

Utestengt fra sine favorittmedium



– De begår en katastrofal feil. De er splittende, og de demonstrerer noe som jeg lenge har forutsett, sa Trump etter å ha blitt fratatt sine viktigste kommunikasjonsverktøy.

Nå rettes alles øyne mot presidentinnsettelsen 20. januar. FBI har advart mot at det planlegges voldelige og væpnede aksjoner i samtlige av USAs 50 delstater. Tusenvis av soldater fra Nasjonalgarden har allerede forsterket vaktholdet på Capitol Hill.

Den politiske stemningen i USA beskrives som eksplosiv samtidig som Trumps dager som landets 45. president er talte.