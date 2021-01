Trump: – Det 25. grunnlovstillegg vil hjemsøke Biden

– Men det kan komme til å hjemsøke Joe Biden og Biden-administrasjonen, sa Trump i en tale i Alamo i Texas tirsdag.

Samtidig forbereder Representantenes hus en resolusjon der de formelt vil be visepresident Mike Pence og regjeringen om å avsette Trump ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget. Det ventes ikke at Pence vil følge oppfordringen.

Trumps uttalelser i forbindelse med stormingen av Kongressen forrige uke gjør at Demokratene mener Trump må gå av før Biden tar over 20. januar.

– Vi tror på rettsstaten

Presidenten tok avstand fra vold og opptøyer i sin første tale etter stormingen av Kongressen sist uke.

Trump slo fast at det nå er tid for ro og fred i USA under et besøk ved grensemuren mot Mexico i Alamo i Texas tirsdag.

– Vi tror på rettsstaten, ikke vold eller opptøyer, sa presidenten, som også roste politiet.

Da han tidligere på dagen møtte pressen, tok han imidlertid ikke noe ansvar for at en stor gruppe av hans tilhengere trengte seg inn i kongressbygningen i forrige uke. En politimann og en inntrenger ble drept, og tre andre mistet livet.

Viktig valgløfte fra 2016

Formålet med besøket i Alamo var å framheve Trump-regjeringens kamp mot ulovlig innvandring og innsatsen for å bygge grensemuren. Den var et av Trumps viktigste løfter i valgkampen i 2016 – og hovedtema for hans tale i Alamo.

Rundt 700 kilometer med mur og barriere er bygd langs den 3.000 kilometer lange Mexico-grensen mens Trump har vært president. Det dreier seg i hovedsak om ombygning av eksisterende barrierer.