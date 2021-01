«Du kan enten gå inn i historien som en patriot, eller du kan gå inn i historien som en «pussy», skal Trump ha sagt til Mike Pence rett forut for det historiske oppløpet mot Capitol Hill.

Det skriver The New York Times.

Uttrykket «pussy» – som betyr pusekatt og også benevner det kvinnelige kjønnsorgan – blir benyttet som skjellsord, blant annet som uttrykk for feighet og mangel på mot. Hva Trump selv la i begrepet er det trolig bare han selv som vet.

Trumps raseri skyldtes at Pence ikke kunne love presidenten at han ville forsøke å stanse Kongressens godkjenning av Joe Biden som USAs 46. president.

Trumps mest lojale mann



I løpet av hele Trumps presidentperiode har Mike Pence stått lojalt ved Donald Trump sin side og forsvart ham i tykt og tynt.

I skjebnetimen 6. januar ble Pence stilt overfor ett av sitt livs viktigste, politiske valg. Og i stedet for å lytte til sin egen president, valgte han å følge Grunnloven og egen samvittighet.

Kort tid etter at Pence hadde gjort det klart fra talerstolen i Kongressen at han ikke ville etterkomme Trumps ønsker, twitret presidenten:

«Mike Pence hadde ikke mot til å gjøre det som skulle blitt ha blitt gjort for å beskytte landet vårt og Grunnloven».

Visepresident Mike Pence var en av dem som måtte gå i dekning og evakuere da det smalt. Mens dette dramaet pågikk, og senatorer fra hele USA fryktet for sine liv, var Trump totalt fraværende. I stedet fulgte han opptøyene på TV uten å gripe inn. (AP Photo/Andrew Harnik) Foto: Andrew Harnik / AP

Deretter marsjerte mobben, som av enkelte amerikanske medier beskrives som innenlandske terrorister, mot Kongressen, tvang seg gjennom politiets sperringer, inntok bygningen og vandaliserte kontorer og inventar i den historiske bygningen. På slagmarken lå fem personer døde og flere titalls skadde politifolk.

Ringte evakuerte partifeller og ba dem stanse Pence



Visepresident Mike Pence var en av dem som måtte gå i dekning og evakuere da det smalt. Mens dette dramaet pågikk, og senatorer fra hele USA fryktet for sine liv, var Trump totalt fraværende. I stedet fulgte han opptøyene på TV uten å gripe inn.

Trump skal dessuten ha ringt til partifeller som da befant seg i en nødsituasjon i Kongressbygningens kjeller etter å ha blitt evakuert dit, ifølge CNN. Mens dette pågikk oppfordret Trump senatorer på telefon om å forsøke å hindre at valget av Biden ble godkjent.

Først etter at Joe Biden talte på direkten og krevde at Trump ga seg til kjenne, kom en twittermelding om at demonstrasjonene måtte avsluttes. Samtidig la Trump til at demonstrantene var «spesielle» og at han «elsket dem».

Trump-tilhengere hadde gjort klar galger til Pence



Det skulle gå seks dager før Trump tok kontakt med sin visepresident. I mellomtiden skal han ikke ha vist omsorg for sin visepresident eller følt behov for å diskutere de dramatiske hendelsene med sin nestkommanderende.

Denne tilsynelatende isfronten innad i det republikanske partiet skal ha blitt forsterket etter at flere fremtredende republikanere har tatt sterk avstand fra Trumps tale i forkant av opptøyene og håndtering av opprøret.

Trumps voldelige støttespillere skal dessuten ha gjort klar galger utenfor Kongressbygningen. Disse skal ha vært tiltenkt blant andre Mike Pence, skriver The Guardian.

Demonstrantene skal ha ropt at forræderne skulle tas, deriblant Nancy Pelosi og Mike Pence. Det er også funnet meldinger hvor det ble tatt til ordet for at Pelosi skulle henrettes på direktesendt TV, skriver The New York Times.

Capitol-bygningen og kongressmøtet i USA ble stormet av demonstranter. Fem mennesker er bekreftet døde etter opptøyene. Foto: Stephanie Keith / Reuters/NTB

– Jeg tror han var skjebnetimens mann

En uke etter at støvet har lagt seg, får Mike Pence både ros og ris for sin standhaftighet. De mest lojale Trump-tilhengere mener fortsatt at Pence sviktet da det gjaldt som mest, mens andre mener visepresidenten utviste stort mot og integritet da han vendte Trump ryggen.

– Pence hadde et valg mellom sin konstitusjonelle plikt og sin politiske fremtid, og han gjorde det rette. Jeg tror han var skjebnetimens mann på mange måter, for både demokrater og republikanere . Han utførte sin plikt, selv om han sikkert visste at da det sannsynligvis betydde at han aldri kunne bli president, mener den amerikanske juristen John Yoo.

Tirsdag snakket president Donald Trump og visepresident Mike Pence sammen for første gang siden stormingen av Kongressen. Ifølge en regjeringskilde skal de ha hatt «en god samtale». De skal ha vært enige om at de som brøt loven og stormet Kongressen forrige uke ikke representerer «Amerika først-bevegelsen» som er støttet av 75 millioner amerikanere», melder AP.

– En slik handling er ikke til nasjonens beste



Det er uvisst hvorvidt Pence konfronterte Trump for å ha brukt ham som syndebukk og tvitret at han manglet mot mens angrepet på Kongressen skjedde.

Mike Pence avviser likevel resolusjonen som Representantenes hus har stemt for, som ber ham bruke det 25. grunnlovstillegget til å fjerne presidenten fra makten.

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med vår grunnlov, skriver Pence skriver i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Fire republikanere i Representantenes hus sier nå at de ville stemme for en riksrettstiltale mot Donald Trump. Det ble kjent etter at republikanernes mektige leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge New York Times har sagt han mener presidenten har begått forbrytelser som kvalifiserer til riksrett.

– Den største heksejakten i politikken historie

I sin første tale etter opptøyene forsvarte Trump sin egen tale, som mange mener var startskuddet for oppløpet som sendte sjokkbølger over hele verden. Presidenten tok hverken ansvar for voldsbruken eller selvkritikk for den omstridte talen hvor han oppildnet massene til å marsjere mot Kongressen.

Den kommende riksrettsprosessen mot ham, som er den andre i hans presidentperiode, kommenterte han slik:

– Dette er fullstendig latterlig. Det er en fortsettelse av den største heksejakten i politikken historie. Det er en fryktelig ting de gjør, sa USAs avtroppende president.