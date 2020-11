Det sier postdoktor og forsker ved Norwegian Research Centre (NORCE), Hilmar Mjelde.

USA-eksperten mener det er helt utelukket at Donald Trump kan fortsette som president etter datoen som er skjæringspunktet for maktovertagelsen i USA.

– Trump kan ikke under noen som helst omstendigheter bli sittende ved makten etter 20. januar. Han mister all presidentmakt 20. januar, sier Mjelde til ABC Nyheter.

Trump nærmer seg en erkjennelse

Tirsdag ble det klart det føderale organet GSA har gitt påtroppende president Joe Biden grønt lys for å begynne overgangsperioden før maktovertakelsen 20. januar.

Det betyr at den påtroppende presidenten og teamet rundt ham får viktig tilgang til offentlige midler og kan koordinere maktovertakelsen med den sittende administrasjonen og landets myndigheter.

Men det gikk ikke lang tid før Trump lot høre fra seg på twitter hvor han gjorde det klart at han på ingen måte har gitt opp kampen om fortsette i Det hvite hus.

Trump fastholder sine anklager om at valget er stjålet og at det har forekommet systematisk og omfattende valgjuks i flere delstater. Men bevisene mangler.

Twitter-meldingen tolkes likevel som et signal om at Trump nærmer seg en erkjennelse av å ha tapt for Biden.

– Alle andre scenarier er 100 prosent utelukket

Postdoktor Hilmar Mjelde er USA-ekspert og jobber som forsker Norwegian Research Centre (NORCE). Foto: Gerhard Flaaten

– Hva er egentlig Trumps videre taktikk nå, hvorfor gir han seg ikke når han fortsatt har et halmstrå av ære igjen, men velger en vei hvor han risikerer mer ydmykelse og kanskje flere uvenner innad i det republikanske partiet?

– Trump er nå en vingeklippet president. Han oppførte seg som en autokrat og forsøkte å omgjøre resultatet i et valg han tapte. Men det var aldri fare for at han ville lykkes med det, til tross for hans inkompetente, anti-demokratiske forsøk.

– Men kan Trump fortsatt håpe på at delstatene plukker ut valgmenn som vil stemme på ham til tross for at Biden har fått flest stemmer, og på den måten fortsatt klamre seg til makten?

– Trump vil ikke bli fjernet fra makten før 20. januar. Velgerne har allerede gitt ham sparken, med tre måneders oppsigelsestid. Alle øvrige scenarier bygger på krisekåte journalisters ville spekulasjoner. Det eneste leserne trenger å vite er at Trump går av og Biden overtar 20. januar. Alle andre scenarier er 100 prosent utelukket, fastholder USA-ekspert Hilmar Mjelde.

– Partiet ønsker ikke å gjøre Trump til noen permanent fiende

Ifølge den såkalte 25. endringen i den amerikanske grunnloven, så kan en president avsettes mot sin vilje dersom han ikke lenger er i stand til å regjere på grunn av fysisk eller psykisk sykdom. Klausulen ble aktualisert da tidligere USA-president Ronald Reagan viste tegn på demens mot slutten av sin presidenttid.

– Det stemmer at the 25th Amendment gir regjeringen muligheten til å avsette en president som av ulike grunner ikke lenger er i stand til å utføre jobben. Men det ville ha overrasket meg. Partiet ønsker ikke å gjøre Trump til noen permanent fiende. De trenger velgerne hans. Men tidligere har det vært spekulert i at om Trump går av før 20. januar, er det for at Pence skal benåde ham for «federal crimes», sier USA-forsker, NTNU-professor Espen Moe.

– Et signal om at de fleste i Trumps krets vet at dette er over

Han tolker nyheten om at Biden, som påtroppende president, nå får nødvendig tilgang til viktig informasjon i overgangsfasen, slik:

– Trump har blitt overbevist av sine egne om at det går an å gjøre to ting samtidig, å kjempe videre og samtidig gi Biden grønt lys. Det er såpass mange republikanere som har argumentert for at coronarespons og andre nasjonale anliggender, samt utenrikspolitikk, vil bli betydelig skadelidende om den etter all sannsynlighet nye presidenten blir vesentlig forsinket i arbeidet sitt. Men Trump kommer nok til fortsatt å insistere på at han har vunnet og på at rettssakene må få gå sin gang. De kommer neppe til å påvirkes av at Biden får nødvendige tilganger. Men i praksis er jo dette et signal om at de fleste i Trumps krets vet at dette er over, sier Moe til ABC Nyheter.

– Aldri skjedd at noen president har nektet å forlate Det hvite hus

– Hvilke utveier har Trump nå, er det realistisk å tro at han likevel kan vinne frem på lovlig vis og bli gjenvalgt?

– I teorien kan valgmennene i om lag 15 amerikanske stater plukke valgmenn som stemmer på Trump uavhengig av hvem som fikk flest stemmer. Det virker usannsynlig, og det vil etter all sannsynlighet føre til nye runder i retten. Kanskje ville det vært mulig om det hadde vært et samstemmig press fra det republikanske partiet, men det er det ikke. Partiet har gitt betydelig støtte til presidenten for å bruke lovverket for alt det er verdt, men å presse stater til å utnevne valgmenn som stemmer Trump ser ikke ut til ha den samme støtten, konstaterer Moe.

USA-ekspert Espen Moe er professor i statsvitenskap ved NTNU. Foto: Geir Mogen / NTNU

– Og hva skjer dersom 20. januar kommer uten at Trump har flyttet ut, vil han da bli pågrepet? Hvor ligger lojaliteten hos USAs politiet og militæret? Er Trump fortsatt «commander in chief»?

– Nå har det jo aldri skjedd at noen president har nektet å forlate Det hvite hus, men om Trump nå mot alle odds skulle nekte, vil han bli eskortert ut. Politi og militære kommer til å følge loven slavisk, uavhengig av politiske preferanser. Når valgmennene i desember avlegger sine stemmer, fortrinnsvis uten rettssaker, er valget avgjort. Biden er da offisielt «the president-elect», og etter loven den rettmessige presidenten pr 20. januar, oppsummerer USA-forsker Espen Moe.

– USA er ikke en bananrepublikk

Han viser til at stjerneadvokaten Alan Dershowitz for noen dager siden sa at han mente strategien ikke er å få snudd om på resultatene i de forskjellige vippestatene, men å få underkjent dem, slik at ingen av kandidatene får 270 valgmenn. Skulle det skje det skje, vil Representantenes Hus ha siste ordet, det vil si én stemme pr. stat. Republikanerne har i dag 26 av 50 stater.

– For hver dag som går uten at det kommer frem opplysninger om graverende valgfusk, og da mener jeg håndfaste bevis, i retten, og ikke bare påstander fra Trumps pressetalskvinne, så virker det mindre sannsynlig at disse opplysningene faktisk finnes. Og det er ikke sånn at Trump-leiren har noen interesse av å vente med å presentere slike bevis. Klokken tikker, minner Moe om.

Postdoktor Hilmar Mjelde tror imidlertid ikke situasjonen vil eskalere slik at Trump motvilling må geleides ut av Det hvite hus, men at situasjonen vil være avklart i god tid før dette blir nødvendig.

– Det amerikanske militæret har ingen intensjoner eller planer om å assistere med noe slags «autogolpe», som er faguttrykket for en president som forsøker å forbli ved makten. USA er altså fortsatt et liberalt demokrati, ikke en bananrepublikk, minner Mjelde om.

– Situasjonen kan raskt endre seg

Aftonbladets USA-korrespondent Wolfgang Hansson skriver dette om muligheten for at klausulen i den såkalte 25. endringen i den amerikanske grunnloven kan bli benyttet mot Trump:

«Mange er bekymret for at Trump vil nekte å forlate Det hvite hus eller starte kriger eller annen galskap de siste to månedene. En måte å motvirke det på er å avvise presidenten allerede nå. Det fungerer faktisk,» skriver Hansson.

Han viser til at visepresident Mike Pence sammen med regjeringen kan skrive et brev til Kongressen om at presidenten ikke er i stand til å opprettholde sitt embete, så kan presidenten fjernes med øyeblikkelig virkning.

Selv om sannsynligheten ansees som svært liten ettersom de fleste toneangivende republikanere ikke har vist tegn til å opponere mot presidenten, kan ting utvikle seg og bli satt på spissen.

«Situasjonen kan raskt endre seg hvis Trump fortsetter å hevde at han vant selv etter at statene bestemte utfallet av presidentvalget. Da vil landet komme i en situasjon der det er åpenbart at Donald Trump ikke bare undergraver tilliten til demokrati, men også skader USAs nasjonale sikkerhetsinteresser og det republikanske partiet» , skriver Aftonbladet.

