Pennsylvania bekrefter Biden-seier

– I henhold til føderal lov har jeg godkjent valgresultatet, tvitret guvernør Tom Wolf tirsdag.

Biden får dermed med seg de 20 valgmennene fra Pennsylvania som i 2016 gikk til Trump.

En føderal dommer i Pennsylvania forkastet alt lørdag et søksmål fra Trump-kampanjen som forsøkte å stanse godkjenning av valgresultatet i delstaten.

Biden bekreftet som valgvinner i Michigan



Valgstyret i Michigan har godkjent Joe Biden som valgvinner. Han har vunnet med 154.000 stemmer.

Det republikanske partiet ba lørdag valgstyret om å utsette møtet der de skulle bekrefte valgvinneren i delstaten. Årsaken var at de ønsket til å gå gjennom valgene i fylket Wayne County.

Valgstyret, som består av to demokrater og to republikanere, stemte likevel 3–0 for å godkjenne Bidens seier.

Trump-administrasjonen har gitt Biden grønt lys



President Trump og det føderale organet GSA har gitt påtroppende president Joe Biden grønt lys for å begynne overgangsperioden før maktovertakelsen 20. januar.

Det er det føderale organet General Services Administration (GSA) som erklærer en vinner av valget. Vanligvis skjer ikke det før den tapende kandidaten har erkjent nederlag. GSA-sjef Emily Murphy skriver mandag i et brev til Biden, gjengitt av CNN , at han ser ut til å ha vunnet valget.

Hun åpner dermed for at den påtroppende presidenten og teamet rundt ham får viktig tilgang til offentlige midler og kontorer og kan koordinere maktovertakelsen med den sittende administrasjonen og landets myndigheter.

Europeiske ledere håper på ny start med Biden

Tonen var merkbart annerledes da USAs påtroppende president Joe Biden fikk lederne i EU og Nato på tråden.

– Med slike venner, hvem trenger vel fiender?

– Takket være ham har vi kvittet oss med alle illusjoner. Han har fått oss til å innse at hvis du trenger en hjelpende hånd, så finner du den ytterst på armen din.

Slik uttalte EUs forrige president Donald Tusk seg om USAs president Donald Trump i 2018.

Stemningen var en helt annen da USAs påtroppende president Joe Biden mandag snakket med EUs nye president Charles Michel og EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen.

«Dette er en ny start for det globale partnerskapet mellom EU og USA», tvitret von der Leyen etterpå.

