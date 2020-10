USA-ekspert: – Trump har oppnådd ganske mye

– Han har faktisk gjort det han sa han skulle gjøre , sa Amy Fazackerley (49) til BBC tidligere denne måneden.

Hun stemte på Trump for fire år siden, og vil gjøre det samme nå. Trumps innsats for småbedrifter er en av de viktigste sakene for Fazackerley, som selv leder en liten bedrift i nærheten av Washington DC.

Politiske analytikere gir 49-åringen delvis rett. Muren langs grensa mot Mexico er langt fra ferdig. Men Trump har klart å innfri flere andre av sine valgløfter.

– Han har oppnådd ganske mye, fastslår førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen overfor NTB.

Ny kurs

I Trumps tid som president har tvitring, konflikter, skandaler og oppsiktsvekkende uttalelser tatt mye oppmerksomhet.

Samtidig har Trump tilsynelatende jobbet målbevisst med sine politiske prioriteringer i alle fall på noen områder.

USAs utenrikspolitikk er lagt kraftig om, og det samme er handelspolitikken. Innvandringspolitikken er blitt mye strengere – i tråd med det Trump lovet før han ble valgt.

– Høyesterett godtok til slutt siste versjon av Trumps begrensninger på innreise fra en rekke land med hovedsakelig muslimsk befolkning, påpeker Tønnessen.

Utenrikspolitikk, handel og innvandring er områder der Trump har valgt helt andre løsninger enn tidligere republikanske presidenter.

Til gjengjeld har han handlet i tråd med egne oppfatninger om handel og USAs allierte, oppfatninger han har gitt uttrykk for i intervjuer helt tilbake til 1980-tallet.

Handelskrig mot Kina

Som president har Donald Trump satt USAs Nato-allierte under betydelig press. I kulissene skal han ha truet med å trekke USA ut av alliansen hvis ikke europeiske land innfrir amerikanske krav om å bruke mer penger på forsvar.

Trump har satt opp nye tollmurer og reforhandlet handelsavtaler, blant annet med Canada og Mexico. Han har gått til handelskrig mot Kina, som han har utpekt som USAs hovedmotstander på den internasjonale arenaen.

I mange sammenhenger har presidenten vært negativ til internasjonalt samarbeid. Han har trukket USA fra avtalen om Irans atomprogram og fra INF-avtalen som la begrensninger på atomarsenalene til USA og Russland.

Midt under koronapandemien trakk han også USA ut av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vil ikke ha krig

Samtidig har Trump forsøkt å holde valgløftene om å avslutte kriger og hente amerikanske soldater hjem fra utlandet. I motsetning til sine forgjengere har ikke Trump bidratt til å starte nye kriger eller store væpnede konflikter.

– Det er en oppside ved Trump, han vil ikke ha krig, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

Likevel er det fortsatt amerikanske soldater i Afghanistan, Irak og Syria – også etter at IS-kalifatet ble knust, og til tross for at Trump har inngått en fredsavtale med Taliban. Konflikten med Iran er trappet opp, om enn ikke i form av krig.

Konservative dommere

En særpreget Trump-sak der han har hatt blandede resultater, er muren mot Mexico. Arbeidet er i gang, men så langt er det i hovedsak snakk om å bygge en større barriere der det har stått lavere barrierer fra før.

Planene om en storsatsing på ny infrastruktur i USA er det ikke blitt noe av. Så dette løftet er brutt.

På mange andre områder står Trump for mer tradisjonell republikansk politikk. Han har fått mulighet til å utnevne tre nye, konservative dommere til USAs høyesterett. De vil kunne påvirke tolkningen av lover om abort, våpen, helsevesen og miljø i mange år framover.

I tillegg har han utnevnt et stort antall konservative dommere til viktige føderale ankedomstoler.

Trumps skattereform i 2017 regnes også som en viktig seier. Den innebar skattekutt både for bedrifter og personer.

Økende underskudd

Mens Republikanerne tidligere har vært svært opptatt av å redusere underskuddet på statsbudsjettet, har Trump fått dem med på stadig økende underskudd. Fram til coronapandemien var økonomien i USA tilsynelatende god.

En lang rekke offentlige reguleringer og forskrifter er fjernet av Trump-regjeringen, ikke minst reguleringer ment å beskytte miljøet. I tillegg har presidenten trukket USA fra Parisavtalen.

Motstanden mot miljø- og klimatiltak har bred støtte i Trumps parti, som ønsker mindre begrensninger på næringslivet.

Et annet sterkt ønske i partiet er å oppheve helsereformen Obamacare. Så langt har ikke Trump lykkes med det.

I utenrikspolitikken har Trump vært enda mer Israel-vennlig enn tidligere amerikanske presidenter. I løpet av de siste månedene har han bidratt til avtaler som har bedret forholdet mellom Israel og flere arabiske land.

– Beriker seg selv

I valgkampen i 2016 lovet Trump også at han skulle «drenere sumpen» i Washington, bekjempe korrupsjon og forby lobbyisme.

Presidentens kritikere mener utviklingen har gått i stikk motsatt retning på dette punktet. Trump anklages for å favorisere familiemedlemmer, tjene penger på presidentembetet og undergrave rettsvesenets uavhengighet.

En av verdens mest kjente statsvitere, Francis Fukuyama, mener Trump-regjeringen minner om en mafia-gruppering som har tatt kontroll over landet.

– De ønsker å bruke regjeringen til å berike seg selv og alle de kjenner og bruke lovverket mot sine fiender , sa Fukuyama nylig til avisa Sydney Morning Herald. Her beskrev han også Trump som en trussel mot USAs demokrati.

Også Alf Tomas Tønnessen er sterkt bekymret for konsekvensene hvis Trump blir gjenvalgt. Benådninger av Trumps venner i rettsvesenet er noe Tønnessen tror vi i så fall kan se mer av.

Samtidig tror han Trump ville hatt svært gode sjanser for gjenvalg hvis ikke coronapandemien hadde rammet USA og landets økonomi.