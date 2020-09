Alvorlige anklager mot MDG-byråd Lan Marie Berg: Avviser all kritikk

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) måtte tåle mange kritiske spørsmål fra opposisjonen for sin håndtering av de høye antall lovbrudd, og at det har fått pågå så lenge, uten at opposisjonen føler seg godt nok informert underveis.

– Hvorfor har du fra våren 2018 til høsten 2019 tilbakeholdt avgjørende informasjon til bystyret med en svært høy alvorlighetsgrad, ville Eirik Lae Solberg (H) vite under ehøringen i Oslo fredag.

Både byråder og direktører i Oslo kommune har forklart seg om overtidsbruk og de mange bruddene på arbeidsmiljøloven etter at NRK i fjor høst avdekket flere hundre tusen lovbrudd.

Direktørene fulgte ikke instruksen



I 2012 fikk kommunen påpakning av Arbeidstilsynet for grove overtidsbrudd. Deretter innførte byrådet en detaljert instruks til hele kommunen med obligatoriske rutiner for kontroll av arbeidstid hvor direktørene måtte signere på om de fulgte instruksen.

Likevel har det vist seg at lovbruddene har fortsatt med uforminsket styrke. Hele 250.000 lovbrudd er hittil registrert.

Ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har en tredel av etatene ikke hatt rutiner, og mange av rutinene som finnes ble først laget i fjor eller i år, men bare et fåtall har fulgt byrådets klare instruks.

Mener hun varslet, undersøkte og informerte



Blant de som har måttet forklare seg, er byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG), tidligere byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap), finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H), direktør i renovasjons- og gjenvinningsetaten Hans Petter Karlsen og etatsdirektør i sykehjemsetaten Helge Jagmann.

– Min plikt er å informere bystyret korrekt og tilstrekkelig om vesentlige problemer eller avvik i mine etater. Samtidig skal vi sørge for at varsler blir korrekt og forsiktig håndtert, og at mulige lovbrudd blir undersøkt uten forstyrrelser. Det mener jeg bestemt at jeg har gjort i denne saken, sa MDG-byråden, ifølge Aftenposten.

– Byrådens avdeling har forsøkt å trenere en skandale

Hun avviser å ha holdt tilbake informasjon om de mange lovbruddene, slik styreleder Kjersti Løken Stavrum i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN kritiserer henne for.

– Her er det ikke noe å misforstå. Byrådens avdeling har forsøkt å trenere en skandale, sa Løken Stavrum, ifølge Nettavisen

Frp-politiker Lars Solås mener MDG-byråden ikke har fulgt opp lovbruddene slik det er forventet av en byråd.

– Det er utvilsomt byråden som er ansvarlig for etaten og da er det alvorlig hun ikke følger dem opp slik både bystyret og regelverket forventer, mener Solås.