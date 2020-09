Guri Melbys største opptur: – Det var en spesiell dag. Det var helt folketomt i gatene

– Hvordan har du det om dagen?

– Det går veldig fint. Det er nok å gjøre som statsråd, mor og kommende partileder.

– Hva har du gjort i sommer?

– Jeg skulle egentlig ha noen uker ferie, men den gikk over i en sykmelding i noen etter at jeg brakk håndleddet under en tur i marka. Det ble en operasjon, men heldigvis kom jeg meg en tur til Trondheim med familien og en tur til Hafjell med venner, sier 39-åringen.

Sommeren ble amputert for Guri Melby etter at hun pådro seg brudd i håndleddet under en tur i marka. Foto: Privat

– Hva gjør du når du ikke jobber?

– Da er jeg ofte hjemme sammen med barna mine på ettermiddagen. Hvis ikke jeg gjør det, går jeg ofte tur. Det gjør jeg neste hver kveld. Hvis jeg har fri i helgene, er jeg glad i å møte venner.

– Ananas på pizza, ja eller nei?

– Jeg er åpen for det, men jeg pleier ikke å ha det på. Jeg plukker ikke av ananasen hvis den allerede er på pizzaen, svarer Melby.

– Paradise Hotel eller Ullared på TV?

– Haha, ingen av delene. Jeg har ikke sett på noen av de programmene. Det er Netflix eller HBO som gjelder for meg.

– Hvordan har 2020 vært for deg så langt?

– Det har vært et sinnssykt år med ganske mange store endringer i livet. Jeg har opplevd å bli utnevnt som statsråd, opplevd at hele landet ble lukket og bli innstilt som partileder. Det er vel det året jeg har opplevd jeg mest i mitt liv, og det har vært utrolig krevende og spennende.

– Hvordan var det å bli utnevnt til kunnskapsminister dagen etter at Norge stengte?

– Det var en veldig spesiell dag å begynne som minister på. Det var helt folketomt da jeg gikk gjennom gatene i Oslo. Under den vanlige nøkkeloverraskelsen var det ingen folk, og vanligvis pleier det å være fullt av pressen. Det var heller ikke en eneste klem å få. Det var krevende å få ansvaret for en hel sektor som hadde blitt stengt.

– Hvem er best til å danse i regjeringen?

– Det er ingen tvil om at Abid Raja har veldig bra «moves« i den videoen.

VIDEO: Her danser regjeringen til NRK Supers «Til Dovre Faller»:

– Hvordan vil du evaluere egen innsats på dansevideoen?

– Det var en journalist som sa til meg i etterkant at hun likte opptredenen min, og synes jeg virket som en morsom dame på fest. Jeg er fornøyd med det, sier Venstre-politikeren og ler.

– Hvorfor har pandemien påvirket deg?

– Ungene mine hadde hjemmebarnehage, det var ganske heftig. I tillegg har jeg en ganske krevende jobb, og det ble nærmest forbudt å ha barnevakt. De første ukene ble vi veldig isolert som familie. Det var intenst. Å ha så lite sosial omgang var ganske tøft. Nå har det blitt rom for litt mer, og det er jeg veldig glad for. Jeg er heldig som har en jobb hvor jeg fysisk er på jobb hele tiden, de som har hatt hjemmekontor siden mars fortjener anerkjennelse. De er skjule helter. Jeg prøvde selv hjemmekontor kombinert med hjemmebarnehage, det var heftig. To små barn sitter ikke stille selv om mamma sier at hun skal i møte.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby besøkte Ammerudlia barnehage i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hvordan skal du ta Venstre til nye høyder?



– Det er viktig å være tydelig på hovedsakene våre, klima og miljø, skole, utdanning og skape arbeidsplasser. Det er viktige saker som jeg tror mange nordmenn bryr seg om. Jeg ønsker å skape entusiasme for vårt prosjekt, og da mener jeg vi kan løfte Venstre.

– Hva er din største opptur som politiker?

– Det var å bli kunnskaps- og integreringsminister. Jeg har alltid vært engasjert i politikk knyttet til skole og barnehage, og har selv vært lærer.

– Hva er din største nedtur som politiker?

– 2012 opplevde jeg to kjipe ting. Først tapte jeg kampen om nestledervervet på Venstres landsmøte, og senere tapte jeg kampen om å bli Venstres toppkandidat fra Sør-Trøndelag. Det var tøft.

– Stemmer det at masteroppgaven din ved NTNU handlet om dialektbruken i Team Antonsen?

– Ja, det stemmer. Jeg var kjempefan av Team Antonsen da det gikk jeg på TV Samtidig var jeg veldig opptatt av språk, så da fikk jeg kombinert to ting jeg liker. Jeg anbefaler alle å skrive en masteroppgave om et tema de virkelig interesserer seg for.