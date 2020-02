Lan Marie Berg trues med mistillit etter krass kritikk

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) og daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) får kritikk i en rapport fra kommunerevisjonen i Oslo kommune, skriver NRK.

Begge byrådenes etater har sittet på oversikter over hvordan arbeidsmiljøloven har blitt brutt over tid, men uten at det har havnet på byrådenes bord. Ifølge kommunens rutiner er det enhver byråds ansvar å sikre god internkontroll på HMS-området, ifølge kommunerevisjonen.

Nå truer opposisjonen i Oslo kommune med mistillit mot Berg, som dessuten må forklare seg i en høring i saken.

– Vi har foreløpig ikke hørt veldig mye om hva Lan Marie Berg selv mener om det som nå kommer fram. Derfor er det viktig med en høring, der Berg selv bør gi svært gode svar for å unngå mistillit, sier Høyres Øystein Sundelin til NRK.

Nær 250.000 brudd

Rikskringkasteren har i en rekke artikler rettet søkelyset mot brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Kartleggingen viser så langt at det har vært opp mot 250.000 brudd i kommunen.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg er for øyeblikket i fødselspermisjon. Vikarbyråd Arild Hermstad (MDG) kommenterer saken i hennes fravær.

– Det er bra at kommunerevisjonen har gått inn i saken. Det er positivt og viktig med offentlig oppmerksomhet rundt arbeidstid og kravene i arbeidsmiljøloven. Rapporten beskriver forhold vi har vært klar over en tid, og som vi er i gang med å rette opp. Etatene har hatt brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og rapporteringen har ikke vært god nok. Dette er det tatt tak i, og vi ser klare resultater allerede, skriver Hermstad i en epost til NTB.

– Nærmer seg null

– Byråd Berg har vært opptatt av å få alle fakta på bordet når det gjaldt brudd i den tidligere energigjenvinningsetaten. Parallelt ble det satt inn tiltak for å rydde opp. Situasjonen er nå mye bedre enn den var, og antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene nærmer seg null, skriver Hermstad.

NTB har vært i kontakt med tidligere helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap). Hun viser til det hun har forklart i rapporten. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.