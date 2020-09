Det var 16. november i fjor at USAs president Donald Trump dro på et sykehusbesøk på Walter Reed hospital. Det hvite hus forklarte at presidenten gjennomgikk en rask rutinesjekk i forkant av det de regnet med ville bli «et travelt 2020». I ettertid skulle det vise seg at hendelsen var mer anspent bak Det hvite hus’ lukkede dører, skriver CNN.

Visepresidenten og Det hvite hus på standby

CNN har fått tilgang på New York Times reporter Michael Schmidts kommende bok «Donald Trump V. The United States: Inside the Struggle to Stop a President».

I sammenheng med boken har Schmidt vært i kontakt med flere ansatte på Det hvite hus.

«I timene før presidenten skulle på sykehuset fikk visepresidenten og vestfløyen på Det hvite hus beskjed om å stå i beredskap», skriver Schmidt i sin bok. Forfatteren har valgt å anonymisere kilden han fikk informasjonen fra.

«Visepresidenten måtte stå klar til å midlertidig ta over som president», skriver Schmidt ifølge CNN.

Fulgte ikke protokollen

Pence måtte ikke ta over som president, men Schmidt hevder at behovet for beredskap gjør det naturlig å stille spørsmål rundt sykehusbesøket. Det skulle vise seg at protokollen for et planlagt presidentbesøk ikke ble fulgt. De ansatte ved Walter Reed fikk ikke beskjed om at presidenten skulle komme. Normalt skulle sykehuset ha fått beskjed i god tid slik at de kan legge til rette for behovet for økt sikkerhet. Dette skjedde ikke, som i følge Schmidt indikerer at det ikke var en planlagt rutinesjekk.

Twitret om sykehusbesøket

Dagen etter skal Trump ha delt en twittermelding om at turen til sykehuset dreide seg om et besøk til en pasient.

« Jeg besøkte familien til en flott ung mann som gjennomgikk en større operasjon på fantastiske Walter Reed Medical Center. De er virkelig blant verdens beste leger. Samtidig gjennomførte jeg deler av min årlige helsesjekk, og alt er bra (supert!)», skrev Trump på Twitter 17. november.

CNN har ikke lyktes i å få svar fra Det hvite hus angående sykehusbesøket.

