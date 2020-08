President Donald Trump tok til Twitter mens han satt på Air Force One på vei til Louisiana for å inspisere skadene orkanen «Laura» har påført. Trump fremstår som lei av at folk skriver bøker om ham.

«Det virker som om den eneste måten noen kan skrive en bok om meg, er om de går med på at den skal inneholde så mye negativt om meg som mulig. Mye av det løgner,» skriver Trump på Twitter.

Dum og ustabil

Det har kommer flere bøker om presidenten og hans måte å lede USA på. I det siste har særlig boken til niesen Mary Trump og hans tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton fått mye oppmerksomhet. Disse er også blant de som fremheves av presidenten.

«Enten det er en dum krigshisser som John Bolton,..., eller en ustabil niese som helt rettmessig er blitt utestengt, hånet og latterliggjort hele sitt liv, og som aldri ble likt av sine egne eller omsorgsfulle bestefar.» Skriver presidenten.

Mary Trump, president Donald Trump niese, har fått stor oppmerksomhet etter lanseringen av boken om sin onkel.

I midten av juni ble boka «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» gitt ut.

President Donald Trumps niese Mary Trump har skrevet bok om sin onkel og familien. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Mary Trump har ikke holdt tilbake i sin omtale av onkelen.

– Donald er en dypt, psykisk skadet mann, basert på hans oppvekst og situasjon med foreldrene sine, sier hun til CNN. Hun er klinisk psykolog og datter av Donalds eldste bror Fred Trump Jr., som døde i 1981.

Storesøster skrev på passet

I forrige uke ble opptak Mary Trump har gjort i skjul i samtaler med sin tante Maryanne Trump Barry, presidentens eldre søster, offentliggjort av The Washington Post. Her omtaler Barry sin lillebror med særdeles ufine karakteristikker.

– Han har ingen prinsipper. Ingen. Hans forbaskede tvitring og løgner. Å herre gud, sier hun i opptaket.

Presidentens storesøster Maryanne Trump Barry mener broren er en slem person. (AP Photo/Julie Jacobson, File) Foto: Julie Jacobson / AP

I opptaket sier også Barry til niesen at problemet er «hvor hyklersk alt er. Det er hykleriet og hvor slem han er. Donald er slem».

– Alle løy

Etter at det fire dager lange kongressen til det Republikanske partiet var over denne uken sa Mary Trump til Politico at det hadde vært forstyrrende å følge det hun karakterisere som en lang tirade med løgner.

– Det var i en slik grad at nesten hver eneste deltager på kongressen var villige til å lyve, og de visste de løy, men for det meste ikke brød seg om at alt de sa var en en løgn. Det var til å miste pusten av, sa hun.

