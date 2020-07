FN-rapport avdekker grove overgrep mot kvinnelige fanger i Nord-Korea

Rapporten er laget av FNs menneskerettighetskontor og ble offentliggjort tirsdag. Den er basert på 100 intervjuer med nordkoreanske kvinner som ble pågrepet mellom 2009 til 2019 etter å ha blitt tvangsreturnert fra blant annet Kina. Intervjuene er gitt etter at de nok en gang greide å flykte.

I Nord-Korea er det forbudt å reise til utlandet, men mange av kvinnene opplevde ifølge rapporten livet som så vanskelig at de tok sjansen på å krysse grensen i et forsøk på å finne et levebrød og et bedre liv.

Mange havnet imidlertid i hendene på menneskesmuglere og ble utnyttet på det groveste. Ved hjemkomst ble de pågrepet av nordkoreanske sikkerhetstjenester og ofte dømt til fengsel uten noen ordentlig rettssak.

Stemplet som forrædere

Den verste behandlingen ble gitt til kvinner som ble regnet som «forrædere», fordi de i utlandet hadde hatt kontakt med kristne grupper eller fordi de hadde forsøkt å ta seg inn i Sør-Korea.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un under et møte i det mektige politbyrået 11. april. NTB Scanpix/Reuters.

En av kvinnene forteller at behandlingen var verst under avhør i sikkerhetsdepartementet.

– Hvis det ble oppdaget at noen hadde vært i en sørkoreansk kirke under oppholdet i Kina, er de døde. Derfor forsøkte jeg veldig å ikke avsløre livet mitt i Kina. Dermed ble jeg banket opp. Jeg ble slått så hardt at ribbein brakk. Jeg kan fortsatt føle smerten, sier en av kvinnene.

Utsultet

Kvinnene som er intervjuet i rapporten, sier også at de ble holdt fanget under «umenneskelige forhold» i overfylte og skitne fengsler, med lite tilgang til dagslys og frisk luft. De skal jevnlig ha blitt utsatt for tortur og mishandling, ved at de ble slått og straffet av fangevoktere, blant annet for ikke å fullføre hardt fysisk tvangsarbeid. Enkelte skal også ha blitt tvunget til å kle seg nakne og blitt utsatt for krenkende kroppsundersøkelser, handlinger som i folkeretten regnes som seksuell vold.

Ifølge flere av informantene forsøkte vakter å få gravide kvinner til å spontanabortere, blant annet ved at de ble slått eller satt til hardt fysisk arbeid.

Nord-Korea feiret mandag 67-årsdagen for slutten på Koreakrigen. Bildet er tatt ved et museum i hovedstaden Pyongyang. Foto: Jon Chol Jin / AP

Alle forteller at de fikk så lite mat at de endte opp med å bli underernærte. Enkelte mistet også menstruasjonen på grunn av matmangelen.

– Under min tid i fengselet døde fem eller seks mennesker. De fleste døde av underernæring, sier en av kvinnene.

– Hjerteskjærende

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet ber verdens land om ikke å tvangsreturnere mennesker til Nord-Korea når det er god grunn til å tro at de kommer til å bli utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

– Disse fortellingene viser enda en gang at menneskerettighetsbruddene i Nord-Korea har en systematisk karakter, og at det er nødvendig å finne måter der man blir stilt til ansvar for slike forbrytelser, sier Bachelet. Hun omtaler kvinnenes historier som hjerteskjærende.

– Dette er kvinner som ofte har vært ofre for utnyttelse og menneskesmugling, og som bør tas vare på, ikke bli fengslet og utsatt for enda flere menneskerettighetsbrudd. Disse kvinnene fortjener rettferdighet, sannhet og oppreisning, sier hun.