Støre utelukker ikke Giske som statsråd

– Det har jeg ikke lyst å svare på.

Det er i et sommerintervju med NRK at partileder Jonas Gahr Støre forteller at han ikke ønsker å svare hverken ja eller nei på spørsmål om han kan komme til å utnevne Trond Giske som statsråd i en eventuell fremtidig rødgrønn regjering.

Støre forteller at partiet gjennom sin behandling av Giske-saken har valgt en løsning som innebærer at den omstridte politikeren kan gjøre comeback.

– Jeg var partileder i en tid da vi måtte ta metoo på alvor. Vi fikk veldig krevende saker som også gjaldt partiets nestleder. De måtte konkluderes, vi konkluderte, og det har vi gjort på en måte som også sier at det finnes veier tilbake, sier han til NRK.



En av dem som tidligere utgjorde Arbeiderpartiets gullrekke, var finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen som har gitt beskjed om at hun ikke tar gjenvalg i 2021. I et intervju med Vårt Land, viser Marthinsen til Giske-saken som årsak for at hun gir seg i politikken. Samtidig beskriver hun et miljø preget av konflikter, mistanker og konspirasjoner.

En annen profilert Ap-kvinne som gir seg, er Jette Christensen. I et intervju med Bergens Tidende viser hun til konflikter i stortingsgruppa som følge av Giske-saken.

Jonas Gahr Støre sier til NRK at de som går ut av politikken, må være takknemlige for det ansvaret de hadde. Han står ved at han tidligere har inkludert Marthinsen og Christensen som en del av partiets gullrekke.

– Men de har jo vært lenge i politikken. Dette er unge mennesker, men med veldig lang erfaring. Og at de av ulike grunner kommer til at nå vil de også ut å gjøre ting i arbeidslivet har jeg full forståelse for, svarer Støre før han fortsetter:

– Så har jeg erfart at ingen er uunnværlige. Det kommer nye spennende mennesker. Jeg synes at de som takker for seg, de kan takke for seg. Så skal de også være takknemlige for at de har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli valgt.