Trump-kampanjen vil sende ut én milliard SMS – ble stengt ned

Valgkampmaskineriet til president Donald Trump og utfordreren Joe Biden har kastet seg ut i en SMS-krig for å kapre velgere.

Spesielt Trumps valgkampanje hviler tungt på masseutsendelse av SMS og MMS.

Potensielle velgere oppdateres jevnlig om hvordan «liberale vil ødelegge statuer av Jesus».

«Liberale gangstere ødelegger gatene våre», med oppfordring om å gi penger eller være med på diverse konkurranser, er et annet eksempel på tekst- og bildemeldinger som mottas av millioner av amerikanere for tiden.

Joe Bidens kampanje retter mer fokus mot Trumps angivelige politikk, som «å ta helsetilbudene bort fra millioner av amerikanere».

Ikke alle åpner e-postene de får, og få svarer på telefon fra ukjente oppringere, men de aller fleste åpner og svarer på tekstmeldinger på mobilen sin. Der kan de gi penger, svare på spørreundersøkelser eller bli oppfordret til hurtig frivillig innsats.

Trumps kampanjemanager Brad Pascale sier til The New Yorker at de vil sende ut «én milliard tekstmeldinger, historisk mange.»

På den måten kan valgkampanjene omgå retningslinjene til sosiale medier.

Twitter-brukere både morer seg og fortviler over alle tekstmeldingene de får fra Trump og Biden og sammenligner tonen deres. Foto: Faksimile fra Twitter

Stopp etter én million tekstmeldinger: – Bekymringsfullt



Men under en test på selveste uavhengighetsdagen, 4, juli, sa det stopp for Trump-kampanjen, skriver Politico, etter «bare» én million patriotiske tekstmeldinger.



Dette kostet Trump-kampanjen uante summer også i donasjoner, ettersom folk kan enkelt donere 25 eller 100 dollar eller mer, ved å enkelt svare på tekstmeldingene de får. Dessutten skaper det bekymring for hva som skjer rundt 3. november, når den største SMS-bølgen er ventet å komme.

Ifølge Politico gikk disse meldingene i spam-filteret til de store mobiloperatørene, som stoppet videre utsendelser. Nå øker frykten for at disse selskapene prøver å «sensurere» Trump, på samme måte som Twitter og Facebook er i ferd med å gjøre.

Trumps høyre hånd og svigersønn, Jared Kushner, kontaktet T-Mobile og Verizon, men det tok fem dager å løse problemet.

– Det er svært bekymringsfullt å se et stort problem oppstå og se at det ikke ble løst raskt, sier den republikanske digitalstrategen Eric Wilson til Politico.

– Dette er veldig rart, sier digitalstrateg Ted Cameron, som tidligere har jobbet for den republikanske legenden Newt Gingrich, som regnes for å være en av arkitektene bak dagens konfronterende politikk.

Juridisk gråsone - massesøksmål mot Sanders og Trump



USA har lover mot masseutsendelse av SMS og MMS til publikum, men det finnes smutthull. Forbudene gjelder hovedsakelig masseutsendelse fra en datamaskin, og det at utsendelser skjer «samtidig».

Det vet diverse plattformer å utnytte, ved å bruke mobiler som mellomledd, og sende ut én og én melding veldig raskt, kanskje flere i sekundet, men teknisk sett én etter én. Dessuten er det mulig å svare på meldingene. Dermed regnes meldingene som peer-to-peer (P2P) og ikke en «masseutsendelse». Republikanere bruker RumbleUp og OpnSesame. Demokratene bruker Hustle og GetThru.

Mitt Romney og Bernie Sanders var blant de første til å utnytte dem. Sanders sin kampanje står nå overfor et massesøksmål fordi han skal ha sendt tekstmeldinger til en stor mengde personer uten at de har gitt sitt samtykke, mens Donald Trump er saksøkt av tre personer fra delstaten Minnesota.

Praksisen fortsetter



Men praksisen fortsetter, og partiene lager databaser med flere titalls millioner telefonnumre gjennom at amerikanerne registrerer seg på diverse politiske møter, gjennom at de melder seg på nyhetsbrev på internett, og at de melder seg som frivillige. De lagrer også andre opplysninger om ID og deres preferanser.

Deretter får de tekstmeldinger hvor de blir bedt om å gi penger, hjelpe til, eller stemme på en bestemt kandidat. Dette er spesielt effektivt for å samle inn penger til valgkampen fra små donorer, og donorer som ikke har fastlinjeforbindelse.

Det finnes det diverse retningslinjer gjennom bransjestandarder for å hindre misbruk, og for å hindre at nettverkene kollapser. Imidlertid frykter valgkampanjesjefer for både streng håndhevelse av disse, og lovendringer rundt hvordan dette fungerer, ettersom det kan forstyrre valgkampstrategien.

– Noen måneder før valget er ikke tiden for å endre dem, sier Cameron til Politico.